USA přijímají nová protiimigrační opatření. Rozšířila se na KLDR, Venezuelu a Čad

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump přijímá nová protiimigrační opatření, zahrnující nově tři další státy. Zákaz cestovat do Spojených států se tak podle tiskových agentur bude týkat občanů osmi států, a to KLDR, Čadu, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Venezuely.

Nově se tedy zákaz vstupu rozšíří na lidi ze Severní Koreje, Venezuely a Čadu, poznamenala stanice BBC na svém webu. Z původního seznamu šesti převážně muslimských států, jejichž občanům se Trump snažil omezit vstup do USA, vypadl Súdán.



„Učinit Ameriku bezpečnou je má hlavní priorita. Nepustíme do naší země ty, které nemůžeme bezpečnostně prověřit,“ uvedl Trump v prohlášení.

Opatření se v případě jednotlivých zemí liší. Všichni občané KLDR a Čadu mají zakázaný vstup na území USA, zatímco v případě Venezuely se zákaz týká členů dlouhého seznamu vládních institucí a jejich rodinných příslušníků, uvedla agentura AFP.

Nová pravidla mají pro tři nové země vstoupit v platnost 18. října, zatímco v případě dalších pěti států se restrikce prodloužily.

„Tato omezení jsou životně důležitá pro národní bezpečnost,“ vysvětloval novinářů vysoce postavený vládní představitel. Upozornil, že podobně jako v případě Súdánu budou moci být i další země vyškrtnuty ze seznamu, pokud dosáhnou požadované úrovně kontroly. Nová podoba dekretu svědčí, že není zaměřen výlučně proti muslimům, jak tvrdí odpůrci, tedy „víra nehraje roli“, jak zdůraznil nejmenovaný představitel.

Trump: Irák je blízkým spojencem, do omezení zahrnut nebude

Severní Korea podle Bílého domu nespolupracuje se Spojenými státy v žádném ohledu a neplní žádný z požadavků. Čad je sice důležitý partner v boji proti terorismu, ale nesdílí informace o teroristech a další údaje, které USA požadují; v zemi působí různá teroristická uskupení jako Islámský stát, Boko Haram či Al-Káida. Venezuela, na niž USA nedávno uvalily ekonomické sankce, nespolupracuje při ověřování, zda její občané představují nebezpečí pro národní bezpečnost či ohrožují bezpečí veřejnosti, země ani ochotně nepřijímá své vyhoštěné občany.

Irák sice také nesplňuje požadovaná kritéria, ale jde o blízkého spojence, připustil Bílý dům a vysvětlil, že země nebyla zahrnuta do nových omezení, protože „úzce spolupracuje“ se Spojenými státy v boji proti radikální organizaci Islámský stát.

Očekávalo se, že Trump přijme nová protiimigrační opatření, jimiž hodlá nahradit zákaz udělování víz občanům šesti převážně muslimských zemí, vzhledem k ukončení platnosti kontroverzního březnového výnosu. Ten se prezident podle médií chystal nahradit přesněji zacílenými omezeními, která mu doporučilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Březnový výnos zakázal občanům Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie na 90 dní vstup do USA a na 120 dní znemožnil vstup do země lidem odkudkoli na světě, kteří by mohli být uznáni jako uprchlíci. Nařízení zdůvodnil jako prevenci před teroristickými útoky, část americké společnosti jej však odmítala akceptovat jako diskriminaci na základě víry. Po žalobách některých států a organizací však nařízení zablokovaly federální soudy. Částečně je uvolnil až koncem června nejvyšší soud, podle jehož rozhodnutí nemohou do USA pouze osoby, které tam nemají příbuzenské či pracovní kontakty.