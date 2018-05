V Babovřeskách ani Kameňákově kritici žít nechtějí. Nejhorší filmy Zdeňka Trošky

PRAHA Režisér Zdeněk Troška slaví v pátek 18. května 65. narozeniny. Za svou dlouhou kariéru natočil řadu oblíbených pohádek, ale i komediální sériové filmy, které u kritiky propadly. Připomeňte si s námi pět nejhorších Troškových filmů.

Z pekla štěstí 2 (23,6% na ČSFD)

Z Markýtky a Honzy je milující se a milovaný královský pár. Vychytralá princezna Eufrozína omámí Lucipera svým půvabem a pomocí sedmimílových bot i s tatíčkem prchá z pekla, aby se opět dala dohromady s králem Brambasem a zbavila Honzu trůnu. Také zlá sestra Dora využije nepřítomnosti Honzy, který je na tažení proti nepříteli, a vetře se na zámek, kde málem připraví o život Markýtku i jejího právě narozeného syna, jen aby potom sama Honzu mohla získat. Na straně zamilované dvojice stojí ale tentokrát vedle Kujbaby, Hnipírka, Valihracha či prozíravé kmotřičky a dvojice čertů i sám Luciper, tříhlavá saň s malým dráčetem a další postavičky. V humorné podobě se tu oproti prvnímu dílu setkáme i s novými pohádkovými rekvizitami, jak je vedle zmíněných sedmimílových bot představují tři přání plnící zlatá rybka, kašička z kouzelného hrníčku nebo nápoj zapomnění. Zlo je podle zákonů pohádky nakonec potrestáno a královský tatíček s Eufrozínou, Brambasem a Dorou se tísní v pekle ve společném kotli...(distribuční text)

Babovřesky (23,4% na ČSFD)

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je to prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“ Po smrti stoleté Trudy zůstanou na konci vesnice lukrativní pozemky se starým domem. To se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří mají na pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat autobazar. Jenže pozůstalí Hálovi se synem Adamem, se rozhodnou, že se jim vila líbí a opraví ji, i když v ní prý straší. Podtitul „z dopisu venkovské drbny“ naznačuje, že na scénu vstoupí i místní zbožné ženy v čele s „univerzální“ klepnou Horáčkovou, která o všem ví, od všeho má klíče, všude byla dvakrát... a uzurpuje si právo do všeho zasahovat. A právě do této vesničky přichází nový farář. Zbožné ženy čekají váženého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý, sportovně vyhlížející asi třicetiletý mladík s dvojsmyslným jménem. Netuší, co tu na něj čeká, co všechno bude muset řešit a právě díky tomu se odehrává v Babovřeskách množství humorných situací. (distribuční text)

Kameňák 2 (21,8% na ČSFD)

Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými kamennými vtipy (režisérovi Zdeňkovi Troškovi se jich od diváků sešlo na neuvěřitelných šedesát tisíc!) přímo navazuje na první díl, který končí vytrysknutím modrého erektivního pramene ze skály na zámku v Kameňákově. Zázračný vliv modrého pramene na potenci způsobí v městečku nebývalý poprask a jeho blahodárnou sílu okusí i stará Kropáčková. Jak náhle se však pramen objevil, tak i zmizel. Ale zmizel opravdu? A kam? To ví nejlépe zákeřná babka Kropáčková, která se v druhém dílu stává postrachem mladých mužů v městečku. Ti končí na policejní stanici coby oběti znásilnění a následně pak v péči doktorky Heleny na psychiatrii. Na policejním náčelníkovi Pepovi Novákovi je, aby tyto neuvěřitelné události vyšetřil, tím spíš, že oběťmi chtivé babky se stávají i jeho podřízení. Zmizení modrého pramene lukrativního předmětu podnikání nedá spát ani místním mafiánům. Všechny stopy vedou neomylně do domku Kropáčkové v podzámčí... (distribuční text).



Babovřesky 3 (20,4% na ČSFD)

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové... do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech sedm místních drben k moři... Akce „likvidace bab“ začíná. A nad tím vší bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit páter Petra.... (distribuční text)

Kameňák 3 (19,1% na ČSFD)

A jsme znovu v Kameňákově. Den tu začíná jako vždycky. V ložnici Pepy a Vilmy. Jen výhled z balkonu je té neděle pro Pepu překvapivý. Policejní náčelník k nemalému údivu zjišťuje, že se do sousedství nastěhovala početná cikánská rodina a tak Vilma s Julčou musí neprodleně nastoupit na hodiny karate a bojových cviků. Jenže lekce s Oldou opravdu nejsou o sebeobraně. Za lordem a lejdy přijíždí z Anglie jejich syn Willy, který je otřesen milostným zklamáním se zahradníkem, a babka Nováková opustila tento svět, takže děda Novák je teď náhle bez kontroly. Kropáčkové sice vyschl modrý pramen, ale energie má stále na rozdávání, a lékařka Helena odjela s tělocvikářem na svatební cestu na Kypr. Jinak je vše téměř při starém. (distribuční text)