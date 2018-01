Ve věku 46 let zemřela Dolores O’Riordanová, zpěvačka skupiny The Cranberries

DUBLIN Ve věku 46 let náhle zemřela zpěvačka irské rockové skupiny The Cranberries Dolores O’Riordanová. Informovala o tom v pondělí irská televizní a rozhlasová stanice RTE. Písničkářka, která v posledních letech trpěla bipolární poruchou, se lvím podílem zasloužila o světovou proslulost skupiny, jež v prvních deseti letech po svém vzniku v roce 1989 prodala na 40 milionů alb.

V roce 2003 O’Riordanová ukončila spolupráci se skupinou The Cranberries, ale v roce 2009 se dala opět dohromady.



O’Riordanová dodala kapele, která do jejího přijetí nebyla nijak zvlášť výrazná, nový náboj nejen „andělským“ vokálem, ale i tvrdou autorskou prací. Jedním z prvních hitů se staly písně Linger a Dreams.

Při svých koncertních šňůrách zavítali The Cranberries i do české republiky. V roce 2010 byla skupina jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava.