Vedení ANO a ČSSD budou řešit vládu, Zemana budou vozit po pralese a hokej s Bělorusy

Vedení hnutí ANO a ČSSD se v pátek seznámí s dohodou o vytvoření koaliční vlády a s jejím programovým prohlášením, které v uplynulých týdnech vyjednali nejvyšší představitelé obou uskupení. Sociální demokraté by na svém předsednictvu zároveň měli vyhlásit vnitrostranické referendum, které rozhodne o tom, zda ČSSD do vlády s ANO vstoupí, nebo ne.

Vypsání referenda ČSSD. Pokud koaliční vláda vznikne, bude mít ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců a bude se opírat o hlasy KSČM, která menšinové koalici slíbila podporu. V pátek dopoledne se v prostorách poslaneckého klubu ANO sejdou na společném zasedání poslanci ANO a výbor hnutí, který je nejvyšším orgánem mezi celostátními sněmy a zasedají v něm členové republikového předsednictva i krajských předsednictev. Zástupci ANO budou mluvit o konečné podobě dohody s ČSSD. Předseda hnutí Andrej Babiš už v pondělí po jednání s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem řekl, že by s obsahem smlouvy mělo být ANO spokojeno.



Odpoledne se sejde grémium a po něm i předsednictvo sociálních demokratů. Mělo by se dohodnout na vypsání vnitrostranického referenda ke vstupu do vlády, které čelní představitelé ČSSD slibovali už na svém letošním sjezdu. Referendum by mělo trvat do první červnové dekády. Vedení sociálních demokratů chce straníkům vysvětlovat důvody, proč na koalici s ANO přistoupilo. Část ČSSD vládu s ANO odmítá, mimo jiné jsou to senátorský klub, někteří hejtmani a bývalí čelní představitelé strany Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec.

Zeman v pralese. Do Prahy se dnes odpoledne vrátí prezident Miloš Zeman. Ještě předtím navštíví chráněný Bělověžský prales a tamní rezervaci zubrů. Kvůli pralesu se Polsko ocitlo před Soudním dvorem EU. Evropská komise podala na Polsko loni v létě žalobu za jeho lesnické zásahy a rozsáhlou těžbu v chráněném pralese. Unijní soud dal komisi v polovině dubna za pravdu. Těžbu Polsko hájilo bojem proti lýkožroutovi smrkovému, takzvanému kůrovci.



Co s fake news? Eurokomisařka Věra Jourová bude společně se zástupci úřadu vlády a ministerstva vnitra jednat o záležitostech souvisejících s fenoménem falešných zpráv. Pracovní třídenní návštěvu ČR zakončí komisařka Jourová účastí na debatním kulatém stole k budoucímu víceletému finančnímu rámci EU. Diskutovat bude se zástupci z řad státní správy, think-tanků a ministerstev.

Opozičník před soudem. Soud v Moskvě se bude zabývat případem opozičního politika Alexeje Navalného, kterého minulou sobotu policie v Moskvě zadržela při demonstraci proti prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Proti Bělorusku. Od 20:15 začíná duel Bělorusko - ČR, utkání skupiny A mistrovství světa v hokeji.