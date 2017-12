Objetí jen krátké a každý vztah nahlaste. Stanice NBC zavedla po skandálu přísné směrnice

PRAHA/NEW YORK Americká televize NBC ve stínu skandálu týkajícího se sexuálního obtěžování představila nové směrnice chování na pracovišti. Zaměstnanci tak například musí pod hrozbou propuštění nahlásit každý vztah na pracovišti, objímat se smějí jen krátce nebo nesmějí brát vegany do steakhousu.

„Pokud si přejete obejmout kolegu nebo kolegyni, musí to být rychlé objetí, okamžité uvolnění a poté musíte odstoupit od sebe, abyste se vyhnuli tělesnému kontaktu,“ popisuje jeden ze zaměstnanců televize NBC nová pravidla, která upřesňují vztahy mezi zaměstnanci.



Společnost NBC přikročila k vytvoření nových směrnic poté, co byl jeden z nejlépe placených televizních moderátorů v USA Mat Lauer několikrát obviněn ze sexuálního obtěžování svých podřízených. Televize NBC jej propustila na konci listopadu.

Zaměstnanci nově od prosince musí nahlásit jakýkoliv nepatřičný vztah na pracovišti. Podle deníku the New York Post by v případě nenahlášení mohl být kdokoliv vyhozen za krytí kolegů. Podrobné směrnice jasně nařizují, jak se zaměstnanci na pracovišti mohou chovat.

„Romantické vztahy na pracovišti nejsou neobvyklé, NBC se ale rozhodla k nulové toleranci,“ uvedl zdroj pro deník. „Zaměstnancům bylo řečeno, že pokud zjistí, že má někdo v práci románek nebo nepatřičný vztah, musí to okamžitě nahlásit na personálním, svému vedoucímu či na firemní telefonické lince pro oběti sexuálního obtěžování.“

Směšná pravidla

Podle deníku the Telegraph obsahují směrnice také několik směšných pravidel. Jedním z nich jsou zmíněné regule objímání. Zaměstnanci také nesmějí sdílet taxíky po cestě domů.

Nejpodivnějším nařízením, které vedení televizní stanice vydalo, je zákaz vodění veganů do restaurací, kde se primárně prodávají masné výrobky. Představitelé NBC odmítli celou záležitost pro média komentovat.