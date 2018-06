Vesmírná nálož. Star Trek se dočká dalších čtyř seriálů, vrátí se i kapitán Picard

VESMÍR/PRAHA Fanoušci prozkoumávání vesmíru se mají na co těšit - televize CBS plánuje další čtyři nové seriály ze světa Star Trek. Podle dostupných informací se do série vrátí i Sir Patrick Stewart, který v seriálu Generace ztvárnil kapitána Jean-Luca Picarda.

Když Stewart dostal nabídku na hraní v seriálu Star Trek: Nová generace, neměl o sérii téměř žádné ponětí. Jeho agent mu údajně také poradil vzít roli jen proto, že očekával, že bude seriál rychle zrušen. Star Trek nová generace ale naopak zářil - dočkal se sedmi sérií a čtyř celovečerních filmů. Picardova role se tak stala pro Stewarta tou nejznámější.

Deník The Daily Mirror přišel s informací, že Stewart vylaďuje poslední detaily smlouvy s televizí CBS. CBS minulý rok uvedla moderní verzi Star Treku s podtitulem Discovery. Šlo o takový divácký úspěch, že CBS oslovila scenáristu a producenta Alexe Kurtzmana (Star Trek, Star Trek: Do temnoty), aby natočil čtyři nové seriály ze světa Star Treku. Kurtzman má s CBS uzavřenou smlouvu na pět let v hodnotě 25 milionů dolarů. Má také být tvůrcem druhé série Discovery, kterou CBS usilovně připravuje.

Detailů o nových seriálech mnoho není, ale přesto nějaké jsou. Jeden ze seriálů má být zasazen do prostředí akademie Hvězdné flotily, druhý má být animovaný, o třetím není známo nic a ve čtvrtém má hrát právě Patrick Stewart, takže může jít o pokračování Generace.