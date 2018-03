VIDEO: Přejel koleje na červenou, ohrozil stovku lidí. Řidič autobusu může jít do vězení až na pět let

PRAHA/FRÝDEK-MÍSTEK Až pět let za mřížemi hrozí řidiči linkového autobusu, jenž koncem února ve Frýdku-Místku nedbal na výstražnou světelnou signalizaci a přejel železniční přejezd na červenou. Nechybělo totiž mnoho a autobus by se srazil s vlakem, který místem krátce na to projížděl. Svým počínáním ohrozil přibližně stovku lidí jedoucích ve vlaku. Policie jej nyní podezřívá z obecného ohrožení z nedbalosti.

K incidentu došlo v neděli 25. února po poledni a celý jej zachytil městský kamerový systém. Sedmapadesátiletý řidič přejížděl s autobusem z garáže na stanoviště na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku. Po cestě přejel vlakové koleje bez ohedu na světelnou situaci, která varovala před blížícím se vlakem.

V autobusu tou dobou neseděl žádný cestující, avšak vlakem, jenž v důsledku nastalé situace musel prudce zabrzdit, cestovalo kolem stovky lidí. Žádný z nich nebyl zraněn. Incidentem se ale, poté co na něj upozornili zástupci města, začala zabývat policie.

„V této chvíli jsou ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělila serveru Lidovky.cz Karolína Bělunková, mluvčí moravskoslezské policie. Řidiči by tak v případě prokázání viny mohlo být na určité období zakázáno vykonávat svou profesi, krajním případě by mohl jít až na pět let do vězení, neboť hrubě porušil povinnost, která vyplývá z jeho povolání.



Policie přitom původně prošetřovala událost jako podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což řidiči podle policejní mluvčí hrozil „pouze“ zákaz činnosti a roční pobyt za mřížemi.

Počínání šoféra linkového autobusu kritizoval už dříve také primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký, který mimo jiné video zachycující incident zveřejnil na svém facebookovém profilu. „Chybělo málo a neštěstí by bylo na světě. Zodpovědnost je vždycky na řidiči, červená je červená a pro všechny znamená stop,“ uvedl Pobucký se slovy, že řidič by měl „letět na hodinu“.

Dopravce: Čekáme na závěry policie

Generální ředitel dopravce 3ČSAD Tomáš Vavřík serveru Lidovky.cz napsal, že podnik nyní čeká na závěry policejního vyšetřování. Až podle nich se rozhodne, jak řidiče případně potrestá.

„Řidič byl po incidentu postaven mimo službu. Vzniklé kolizní situace je nám nesmírně líto, bohužel se zřejmě jednalo o hrubé pochybení jedince,“ doplnil Vavřík s tím, že ostatní řidiči byli znovu proškoleni.

Šéf divize osobní přepravy společnosti Jakub Vyvial už dříve uvedl, že muž za volantem autobusu se dosud nijak neprovinil ani neměl žádný problém. Světelnou signalizaci údajně přehlédl a svého činu prý lituje.



Frýdecko-místecký primátor rovněž dodal, že již dříve vyzýval Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), aby přejezd opatřila závorami. Jde totiž o stejné místo na železnici, které v listopadu 2015 přejel na červenou řidič polského kamionu. Vlak se zhruba osmdesáti cestujícími tehdy narazil do návěsu a zcela ho zdemoloval. Šofér, který byl jako jediný lehce zraněn, odešel od soudu s dvouletou podmínkou a pětiletým zákazem řízení v Česku.

Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové by se na přejezdu mohly závory objevit příští rok. Záleží ovšem na průběhu schvalovacího a přípravného procesu. „Tento přejezd máme zařazen v investičním plánu, nyní se připravuje zadání projekčních prací,“ uvedla.