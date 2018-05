VIEWEGH: O reklamačním debi*ovi. Jak má, probůh, člověk zjistit, že přístroj nefunguje, když ho nesmí zapnout?

PRAHA Přepis zvukové nahrávky závěrečné části rozhovoru prodavače a zákazníka, tajně pořízený v nejmenované prodejně elektrospotřebičů.

Prodavač (trpělivě): Opakuji vám potřetí, že jde o použitý výrobek, takže se na něj možnost reklamace nevztahuje.



Zákazník (podrážděně): Není to použitý výrobek! Už počtvrtý vám říkám, že jsme v něm nerozmixovali ani jeden podělanej koktejl!

Prodavač (pochybovačně): No já tady ale jasně vidím nějakej tuhej žlutej hnus!

Zákazník (dotčeně): No dovolte! Jakej hnus? To jsou kousky toho banánu, co jsme se ho tím vaším mixérem pokoušeli rozmixovat!

Prodavač (chladně): No tak předně to není můj mixér, ale vámi zakoupený mixér. Jinými slovy: Je to váš mixér. Ukážu vám reklamační řád.

Zákazník (zuřivě): V tom případě je to debilní reklamační řád!

Prodavač (klidně): Jestli se budete uchylovat k vulgaritám, tak se s váma nebudu vůbec bavit, a možná na vás dokonce zavolám –

Zákazník (přeruší ho): Dobře, dobře, já se teda omlouvám! (zoufale, prosebně) Ale přece i vy musíte vidět, jak je celá tahle situace absurdní! (opět podrážděně) Tak nepředstírejte, že ne!

Jiná zákaznice: Promiňte, ale mohla bych se zeptat –

Prodavač (vztekle): Nemohla! (k zákazníkovi) Já tu nic absurdního nevidím – a ani nic nepředstírám! Já s váma mluvím na rovinu.

Zákazník (hluboce vzdychne): Tak to zkusme jinak. Neříkal jste před malou chvílí vy sám, že v tomhle takzvaném mixéru vidíte – cituji – tuhej žlutej hnus? Tuhej!

Prodavač (váhavě): No to jsem sice možná řekl, ale to ještě –

Zákazník (triumfálně): Ne možná! Takhle přesně jste to řekl! Doslova!

Prodavač (klidně): Jenomže taky jsem vám doslova řekl, že jde o použitý výrobek, na který se reklamace nevztahuje!

Zákazník (zoufale zvolá): Ale jak má, probůh, člověk zjistit, že přístroj nefunguje, když ho nesmí zapnout?!

Prodavač (po delší chvíli): To já sice nevím, ale –

Zákazník (vítězoslavně): Vidíte?! Vidíte?! I vy přiznáváte, že to nevíte!

Prodavač (unaveně): A vy si snad myslíte, že jsem ten reklamační řád psal já? Jen tak z plezíru?

Zákazník (důrazně, odmítavě): Ne. Jenom vám říkám, že pokud v reklamačním řádu skutečně stojí černé na bílém, že reklamovaný výrobek nesmí být použitý, tak to psal nějakej úplnej dement! Šílenec!

Prodavač (upjatě): No já nevím, kdo je a kdo není šílenec, ale –

Zákazník (sarkasticky): Jasně! Takže reklamační řád psal génius a šílenec je zákazník?

Prodavač (ironicky): To byla otázka?

Zákazník (výhružně): Ano! To byla otázka, ty reklamační debile!

Prodavač (výhružně): Co si to dovoluješ, ty nerozmixovanej kriple?

Výkřik. Tlumené hekání, tříštění skla, lámání plastu, skřípot kovu.