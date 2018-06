Vláda oddálila Rusům penze. Muži půjdou do důchodu až v 65 letech, v průměru umírají dřív

MOSKVA/PRAHA Ruská vláda rozhodla, že muži půjdou do důchodu až v pětašedesáti letech.Statistika je ale neúprosná: silnější pohlaví v Rusku umírá brzy a státu tím šetří miliardy rublů na penzích. Muži se totiž v průměru dožívají pouze 64,7 let.

V den, kdy celá země upírala svou pozornost na moskevský stadión Lužniki, kde odstartovalo mistrovství světa ve fotbale, se Rusové dozvěděli, že jejich šance dožít se důchodu se rapidně snižuje. Vláda rozhodla, že ženy mají na odpočinek nárok ve třiašedesáti, muži až v pětašedesáti letech. Média i sociální sítě v tu chvíli ale věnovaly hlavní pozornost sportu a opěvovaly genialitu ruského lídra Vladimira Putina, který po zimní olympiádě dokázal pro Rusko získat i prestižní fotbalový turnaj. Zprávy o tom, že si miliony Rusů neužijí ani tu skromnou penzi, která jim je vyměřena, tak byly překryty vítězstvím ruského týmu nad Saudskou Arábií 5:0.

Deset let trvá diskuse o nutném zvýšení věku odchodu do důchodu, ale až nyní, po vítězství Putina v prezidentských volbách, se v Kremlu odhodlali ke kroku, který podle sociologů pobouřil 82 procent Rusů. Ruský premiér Dmitrij Medveděv vysvětlil nutnost opatření jasně: průměrný věk Rusů se zvyšuje, mladých ubývá, staré nemá kdo živit. To, že Rusky mohou nyní na penzi už v pětapadesáti a muži v šedesáti, je neúnosné.

Aby byla nepříjemná zpráva naředěna něčím pozitivním, vláda se rozhodla zavádět změnu postupně. Začne v roce 2019 a přechodné období bude pro ženy trvat až do roku 2034. Muži se na svůj strop dostanou v roce 2028.

Nízké důchody čeká navýšení

Uklidnit občany má i slib, že díky reformě dojde k zásadnímu zvýšení důchodů, které jsou dnes v Rusku skutečně nicotné. Průměrná penze je v současnosti něco přes 14 tisíc rublů (asi 4 900 korun), ovšem existují lidé, kteří nepobírají ani celých 5 tisíc rublů. Vzhledem k cenám ve velkých ruských městech je to příjem, z něhož si ruští důchodci nemohou nakoupit ani ty nejzákladnější potraviny, natož zaplatit například za komunální služby a energie, pokud bydlí v nájemních bytech.

Přitom 10 procent nejbohatších Rusů má naopak příjmy takové, že je reformy jako je tato ani nemusejí zajímat - výše důchodu neodpovídá ani kapesnému, které dávají na týden svým předškolním dětem. Sociální propast ve společnosti je i podle oficiálních údajů Ruské statistické agentury alarmující. V průměru za celé Rusko je deset procent nejmovitějších 15krát bohatších než deset procent nejchudších. V některých oblastech tento rozdíl činí až čtyřicetinásobek.

Chudým berete a bohatí bohatnou, vyčítají lidé vládě

Občané nyní obviňují vládu z toho, že opakovaně chudým bere a bohatí stále bohatnou. Znepokojení se ozývá i z politických kruhů: „Zvýšením věku odchodu do důchodu vláda každému pracujícímu muži ukradne kolem miliónu rublů z jeho budoucí penze, každé ženě 1,7 miliónu,“ napsal na Twitteru poslanec petrohradského zákonodárného sboru Boris Višněvskij.

Přitom v květnových výnosech Putin přikázal vládě, aby snížila počet chudých v Rusku na polovinu - z dvaceti miliónů na deset. K tomu ovšem podle doktora sociologických věd Vjačeslava Lokosova tato důchodová reforma nepovede. Ve skutečnosti totiž v Rusku dosahuje počet chudých lidí, kterým stačí peníze pouze na základní potraviny a oblečení, nejméně 50 miliónů. Z nich třetinu tvoří ti, kteří nemají ani na jídlo. Právě pro ně je důchodová reforma další ekonomickou ranou.