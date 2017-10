Chcete podpořit stranu nebo kandidáta na svém domě či autě? Nově vám hrozí za plakáty pokuta

PRAHA Vlaječky na balkonech a v oknech vlastního domu transparenty s logem preferované politické partaje. Co je například v Americe běžnou součástí života tamních obyvatel před volbami, v Česku zůstává jen v líbivé představě kandidátů. Novela volebního zákona totiž změnila podmínky pro ty, kteří se chtějí sami od sebe zúčastnit předvolební kampaně. Obecně lze říci, že každý plakát nebo polep větší formátu A4, musí být registrován na úřadě. Jinak hrozí pokuta.

Placka na klopě, potištěná kšiltovka nebo malá nálepka na vratech nevadí, pokud byste ale chtěli agitovat před volbami ve větší míře, například větším transparentem v okně nebo na autě, budete se muset registrovat na úřadě. A to jako takzvaná třetí osoba vstupující do politické kampaně. Toto nařízení vyplývá z novely volebního zákona, kterou se letos poprvé řídí předvolební klání mezi kandidujícími stranami.

Sněmovní i prezidentské volby

Aktuálně se Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran, který dohlíží na dodržování zákona, zabývá rychle se blížícími volbami do sněmovny. Změna se nicméně týká i prezidentských voleb a všech těch následujících.

Jak nařizuje zákon, musí se registrovat každý, kdo se bude „v době oficiální volební kampaně veřejně angažovat ve prospěch či neprospěch nějaké strany nebo kandidáta“.

Platí jednoduchá zásada. „Pokud chce někdo vstoupit do kampaně bez vědomí některé z kandidujících stran - čili na vlastní triko-, musí se zaregistrovat u našeho úřadu a volební agitaci označit přiděleným evidenčním číslem a jménem nebo názvem. Současně musí evidovat náklady na volební kampaň a peněžní náklady hradit jen z transparentního volebního účtu,“ vysvětluje pro Lidovky.cz Jan Outlý z úřadu.

Registrace: Registrace třetí osoby trvá asi 30 minut. Žádost musí být zaslána do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem v obvyklé pracovní době. Rozhodnutí obdrží žadatel ještě v tomtéž dni. Pokud žádost pošle poštou, je třeba připočítat dobu na doručení na úřad a zpět.

Kdo své kroky v kampani oficiálně nenahlásí, hrozí mu pokuta. Ta se může pohybovat ve výši 10 až 100 tisíc korun. Důvodem změny je to, že každá strana smí vložit na volební kampaň maximálně 90 milionů korun. Úřad se tak snaží zamezit tomu, aby si partaje nemohly „vypomoct“ u aktivních občanů ochotných bojovat za jejich úspěch.



V souvislosti s novelou zákona vyvstává otázka, co všechno lze vlastně považovat za onen vstup do politické kampaně. Úřad kvůli tomu na svých stránkách odpovídá na nejčastější dotazy veřejnosti.

Prezentace drobných propagačních předmětů na vlastním těle či oděvu – nejčastěji placky, potištěné pokrývky hlavy, šály, šátky, trička, případně propisky - jsou v pořádku. Nejsou totiž formami sdělení, za které se obvykle poskytuje úplata.

Drobný polep nevadí

V takových případech není třeba ani registrace coby třetí osoby, ani dohody s příslušnou kandidující stranou kvůli započtení hodnoty této prezentace do limitu nákladů. „Totéž platí o jednotlivé nálepce na vlastním automobilu sympatizanta (či v případě negativní kampaně naopak odpůrce strany), za podmínky, že polep zabere jen drobnou plochu,“ píše úřad.

Za drobný rozměr se považuje plocha odpovídající formátu A4, tedy zhruba 620 centimetrů čtverečních. „Pro úplnost dodáváme, že zcela odlišnou situací je komerční nošení propagačních převleků a kostýmů na veřejných prostranstvích, obvykle spojené například s rozdáváním letáků, či vícenásobný polep vozidla materiály, které by samy o sobě byly drobné, ale jejich celková plocha by významně přesáhla formát A4,“ dodávají zástupci s tím, že v těchto případech by nepochybně šlo o kampaň, jejíž hodnotu by bylo nutné do limitu nákladů započítat.

Občany také často zajímá, jak se mohou vyjadřovat na sociálních sítích. Na ty se podle vyjádření úřadu omezení nevztahuje. Pokud půjde o osobní - soukromý, nekomerční - profil uživatele, který nebude za zveřejňování příspěvků pobírat odměnu, nebude ani své příspěvky propagovat pomocí reklamních instrumentů sociálních sítí, je vše v pořádku. Nelze to totiž považovat za činnost, za kterou se obvykle poskytuje úplata, proto se nejedná o volební kampaň ve smyslu zákona. „Registrace vás jako třetí osoby u našeho úřadu tak není nutná. Obdobně se přistupuje k publikování příspěvků na diskusních fórech,“ píší zástupci úřadu.

Na sociálních sítích se pár dní před volbami zřídka objevují stížnosti některých občanů, kteří dali veřejně najevo svůj politický názor. Až následně ale zjistili, že podle novely zákona by měli být registrovaní na úřadě.

Zpolitizovaná sanitka

Namátkou lze jmenovat například zarytého příznivce Strany přímé demokracie Tomia Okamury, který v neznalosti zákona vyvěšuje na plot domu plakát s názvem jím preferované partaje. Někdo mu ale jeho plakáty opakovaně strhává. Také odpůrce prezidenta Miloše Zemana narazil podle své výpovědi na stejnou potíž. Pokutě se oba vyhnuli.

Jak sdělil serveru Lidovky.cz Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, žádná „malá ryba“ dosud nedostala pokutu.

„Náš úřad ani nevede žádné řízení za drobnou propagaci na vlastní nemovitosti. Dále uvádím, že úřad jedná na základě podnětů a v dané věci dosud žádný podnět neobdržel,“ dodal Outlý.

Hitem internetu se nicméně pomalu stává fotografie sanitky, která má na zadním okénku nalepený velký plakát na podporu Tomia Okamury. Na Facebooku dokonce kdosi vytvořil skupinu s názvem „Zpolitizovaná sanitka...“.