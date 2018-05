Východ Čech zasáhnou silné bouřky, večer se objeví na Moravě a ve Slezsku

PRAHA V jižních a východních Čechách a na jihovýchodě středních Čech a na Vysočině se ve čtvrtek odpoledne vyskytnou silné bouřky. Večer se pak objeví na Moravě a ve Slezsku. V noci na pátek bouřková činnost ustane. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mimo to trvá zejména na jižní Moravě a v Praze v důsledku déletrvajícího teplého a suchého počasí nebezpečí požárů.

„Počasí u nás ovlivňuje frontální rozhraní oddělující chladný vzduch na západě od teplého na východě,“ uvedl ČHMÚ. Bouřky budou podle meteorologů doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 milimetrů, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.



Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od 11:00 do 21:00 pro celý Jihočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj a Vysočinu a ve Středočeském kraji pro Benešovsko, Kolínsko, Kutnohorsko a Nymbursko. Od 17:00 do pátečních 01:00 se pak mohou bouřky vyskytovat v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Přívalový déšť může zatopit sklepy a další níže položená místa. Lidé by kvůli nárazovému větru měli zajistit okna, dveře, zahradní nábytek, slunečníky či další volně položené věci.

Kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň ve volné přírodě, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Podle meteorologů je dobré myslet i na úsporné nakládaní s vodou. „Požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem,“ dodali.