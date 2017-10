U Moskvy se srazil autobus s vlakem. Nepřežilo 16 lidí, včetně jednoho dítěte

MOSKVA Brzy ráno v pátek se u města Vladimir srazil vlak s autobusem. Příčina neštěstí není známá, ruská média však hovoří o selhání brzd. Železniční neštěstí se stalo východně od Moskvy a vyžádalo si 16 lidských životů, včetně jednoho dítěte. Počet mrtvých upřesnili federální vyšetřovatelé, předchozí zprávy hovořily o 19 až 21 mrtvých.

„Podle předběžných údajů zahynulo 16 lidí, včetně jednoho dítěte. Ostatní cestující, mezi kterými jsou nezletilí, byli převezeni do nemocnic s různě vážnými zraněními. Počet mrtvých a zraněných se upřesňuje,“ uvedl Vyšetřovací výbor, což je ruská obdoba americké FBI.

Tři dospělí a dvě děti z autobusu jsou na jednotce intenzivní péče, kde se je při životě snaží udržet tým specialistů, uvedly zdravotnické úřady. Děti jsou v kritickém stavu, stav dospělých označují lékaři za vážný. Vlak byl na cestě z Petrohradu do Nižného Novgorodu a narazil do kazašského autobusu, který patrně vjel na železniční přejezd. V autobuse cestovalo z Kazachstánu do Moskvy podle některých zdrojů až 57 lidí a řidič.

Všichni mrtví a zranění podle médií pocházejí právě z autobusu, který zřejmě vjel na koleje i přes výstražné znamení na semaforu; podle jiné verze autobus zastavil, protože měl poruchu na motoru, a to právě ve chvíli, kdy byl na přejezdu. Kazašský řidič autobusu přišel při srážce o život.

Ruské dráhy uvedly, že přednosta blízkého nádraží o překážce na kolejích vyrozuměl posádku blížícího se vlaku. Strojvedoucí začal intenzivně brzdit, podařilo se mu sice snížit rychlost, ale vzhledem k nedostatečné vzdálenosti od překážky už nedokázal srážce zabránit.

Rusko zůstává jednou ze zemí s nejvyšším počtem obětí při silničních nehodách, hlavně vinou alkoholismu, špatného stavu silnic a nedodržování pravidel, poznamenala agentura AFP a dodala, že loni na ruských silnicích přišlo o život více než 20 tisíc lidí. To je o 12 procent více než předchozí rok.