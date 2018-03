Vyhoštění ruských diplomatů? Tancujeme, jak nám hvízdnou, kritizuje krok komunista Skála

PRAHA Závisí-li naše pozice v EU na tom, zda pokaždé zatancujeme, jak nám hvízdnou, bojím se o budoucnost své země. Tak reaguje místopředseda KSČM Josef Skála, zástupce ultrakonzervativního křídla strany, v rozhovoru pro Lidovky.cz na rozhodnutí vlády vyhostit tři ruské diplomaty. Česko tak učinilo společně s USA a dalšími minimálně 20 zeměmi, z nichž většina patří mezi členské státy EU, v reakci na otravu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii.

Lidovky.cz: Ve vysílání České televize jste rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO) vyhostit tři ruské diplomaty označil za jednání pod nátlakem Evropské unie. Proč si to myslíte?

Řeč nebyla specificky o Evropské unii. Měl jsem na mysli všechny ty, jimž „spojenecká věrnost“ čte z očí a chodí skládat účty. Svébytný stát vypovídá diplomaty jen na základě nesporných fakt. Zatím nám nikdo nenabídl jeden jediný.

Lidovky.cz: Opravdu si myslíte, že by se k takovému kroku nechala „násilím“ přimět čtrnáctka zemí (po rozhovoru se k vyhoštění diplomatů přidaly ještě další země, v pondělí večer jich bylo celkem 22)? Máte pro to nějaké důkazy?

Důkazní břemeno není na mé straně. Zatím je achillovkou těch, kdo šíří tajuplná tvrzení. Stranou nelze nechat ani prostou logiku. Proč by si Rusko koledovalo o takový rámus pár dní před prezidentskými volbami? A proč vůči dezertérovi, kterého už dávno „vytěžily“ Londýn i Moskva? Podobný randál byl i kolem kauzy Litviněnko. Teď ale z jeho vraždy viní jeho vlastní otec CIA.

Josef Skála (65) Současný komunistický místopředseda pro propagandu reprezentuje ultrakonzervativní křídlo strany. Členem KSČM je od roku 1990, předtím působil od roku 1970 v KSČ.

Za totalitního režimu se angažoval jako člen předsednictva ÚV Socialistického svazu mládeže a Světové rady míru. V druhé polovině 80. let byl předsedou Mezinárodního svazu studenstva, jehož pražská budova byla považována za rezidenturu sovětské tajné služby KGB. Skála se ale podobnému tvrzení brání. V rozhovoru pro týdeník Euro v listopadu 2016 uvedl, že ho tajná služba nikdy neřídila. Naopak prozradil, že úkoloval ostatní a byl na to hrdý.

Do povědomí veřejnosti se dostal mimo jiné tím, že zpochybnil podpis Vasila Biľaka na zvacím dopisu před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, přestože je jeho pravost prokázána. Známé je i jeho vyprávění, jak jako mladík v srpnu téhož roku vítal sovětské vojáky.

Coby odpůrce současného vedení se bude na dubnovém sjezdu KSČM ucházet o předsednické křeslo strany.

Lidovky.cz: Česko je součástí EU a NATO. Uvědomujete si, že kdyby vláda takový solidární krok neuskutečnila, mohla by tím ohrozit svou pozici v obou organizacích?



Závisí-li naše pozice v Evropské unii na tom, zda pokaždé zatancujeme, jak nám hvízdnou, aniž doloží pádný důvod, začínám mít o budoucnost své země narůstající strach.



Lidovky.cz: Jak tedy podle vás mělo Česko reagovat, obzvlášť když bylo obviněno z toho, že je jedním z možných původců nervově paralytické látky Novičok, kterým byl otráven Sergej Skripal?

Proč zazněla i tahle verze, se mohu jen dohadovat. Co když to bylo gesto, mající nám dát „ochutnat“, jaké to je, když se vypalují cejchy, aniž pro to leží na stole důkazy? Ale to je jen čirá spekulace. Nemá snad právo cítit se podobným postupem dotčena i druhá strana? Pokud by za každou ránu pod pás vypovídala diplomaty, naše ambasáda v Moskvě je už dávno prázdná.

Lidovky.cz: Očekáváte od Ruska nyní podobnou reakci?

Pravděpodobně bude symetrická. Ještě pár podobných kousků a česká ambasáda v Moskvě zavře krám. Z toho se bude tetelit blahem jen naprostý fanatik.

Lidovky.cz: Spojí se nyní KSČM s ruskou stranou a bude se pokoušet jí krok české vlády osobně vysvětlit?

To je na české diplomacii, a ne na nás. Naší parketou je budovat konstruktivní vztahy - a to s každou zemí, jež o ně stojí, a zdaleka nejenom s Ruskem.

Lidovky.cz: Odrazí se tento krok na vztazích mezi KSČM a hnutím ANO, ohrozí případnou podporu komunistů nové rodící se menšinové vládě ANO?



To je samozřejmě téma na kolektivní diskusi. S cílem usilovat o smysluplné záruky, že nás partner, stojící o toleranci své vlády, příště nezaskočí s čímsi ještě podivnějším.