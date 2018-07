Výletníky přivede cyklostezka

VALEČ (Vysočina) Je to již pět let, co se u nás slavnostně otevíral zrekonstruovaný zámek Valeč. Ruinu na spadnutí dokázali soukromí majitelé, valečtí patrioti, nejen znovu proměnit v renesanční perlu, která je chloubou obce, ale především ji doplnit o hotelový komplex lákající široké spektrum turistů. Hotel Zámek Valeč dnes vábí jak příznivce zámecké romantiky, tak fandy wellness pobytů, sportovně založené cestovatele, ale i kulturní nadšence. Letos v létě například zámecké prostory budou hostit jeden z koncertů v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

Dalším významným kamínkem do mozaiky turistického rozvoje obce jsou letos otevřené úseky cyklostezky spojující Valeč s Hrotovicemi a Dalešicemi. Navazují na páteřní cyklostezku postupně budovanou z Třebíče až k­jaderné elektrárně Dukovany. Zbrusu nová tříkilometrová trasa slouží i bruslařům či rodinám s­kočárky. Návštěvu hotelu Zámek Valeč tak mohou turisté pohodlně spojit s prohlídkou známého dalešického pivovaru či s projížďkou parníkem po vodním díle Dalešice.

Do Hrotovic se zase mohou jet podívat na vyhlášené hudební slavnosti či tradiční jarmarky. Pro tyto turistické výlety je možné zapůjčení kol i elektrovozítek. Návštěvníci mají tedy důvod zdržet se v regionu zase o něco déle.

Nárůst turistického ruchu má na obec pozitivní vliv. Sami občané se snaží o své bezprostřední okolí pečovat, zkrátka udržovat obec pěknou. Kromě pracovních pozic v jaderné elektrárně Dukovany a v nedaleké Třebíči přibyla i místa přímo u nás, ať už v zámecké restauraci, wellness studiu, nebo při provozu zámeckého areálu. Krásné prostředí a pracovní příležitosti lákají nové obyvatele. Obec se rozrůstá. Zároveň nejsme turisty zaplaveni, takže zůstáváme příjemným místem k životu.