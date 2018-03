Výroční ‚bondovka‘ má režiséra. Snímku se ujme oscarový Danny Boyle

WASHINGTON/PRAHA Konec měsícům spekulací. Řežisér Transpottingu a oscarového Milionáře z chatrče Danny Boyle v rozhovoru se serverem Metro US potvrdil, že bude režírovat nejnovější film ze série o Jamesi Bondovi. Scénář k výročnímu pětadvacátému snímku píše Boylův častý spolupracovník, John Hodge. Producenti se k tomu zatím oficiálně nevyjádřili.

„Nevím, proč jsme to neudělali dřív. Bylo nám to souzené,“ komentoval Boyle své a Hodgovo zapojení do rozsáhlé ságy.



Boyle převezme štafetu po režiséru snímků Skyfall a Spectre Samu Mendesovi. O režisérech 25. ‚bondovky‘ se spekulovalo delší dobu, padlo například i jméno slavného režiséra Christophera Nolana. Role samotného Bonda se zřejmě naposledy ujme britský herec Daniel Craig. Detaily o filmu zatím nejsou k dispozici.

„Teď pracujeme na scénáři. Na tom stojí všechno. Pracuji teď ještě na jiném scénáři k jinému film s Richardem Curtisem. Doufáme, že začneme natáčet tak za šest nebo sedm týdnů. Bond by pak přišel přesně na konci roku. Ale teď pracujeme na obou,“ komentoval Boyle.

„Máme nápad, Josh Hodge, scénárista, a já, máme nápad a John teď píše. Všechno záleží na tom, jak to dopadne. Bylo by ode mě hloupé něco prozradit,“ dodal. Boyle také prozradil, že je podle něj težké pracovat na něčem, co je tak populární a zejména scénárista musí překonat všech předchozích 24 filmů.