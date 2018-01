Vyšetřovatel ruského vměšování chce převolat Trumpa. Jedná o podmínkách výslechu

Washington Tým zvláštního vyšetřovatele americké FBI Roberta Muellera vede předběžná jednání o možném výslechu prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to v pondělí televize NBC s odvoláním na osoby obeznámené s šetřením. S Muellerem, který hledá důkazy ruského vměšování do prezidentských voleb v USA, údajně prezidentovi právníci jednají od konce prosince.

Předmětem debat jsou „právní náležitosti“ výslechu, jeho délka a místo, kde by se uskutečnil, uvedla americká televize. Trump v neděli novinářům v Camp Davidu řekl, že pokud by Muellerův tým o rozhovor s ním projevil zájem, souhlasil by. V minulosti opakovaně ujišťoval veřejnost, že vyšetřován v ruské kauze není.



Pátrání po ruském vlivu na volby se zatím týkalo několika prezidentových přímých spolupracovníků. Bývalý bezpečnostní poradce Michael Flynn a člen Trumpova volebního štábu George Papadopoulos se přiznali, že vyšetřovatelům FBI lhali. Někdejší šéf volebního štábu Paul Manafort a jeho kolega Richard Gates jakoukoli vinu popírají.