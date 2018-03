Jak Cambridge Analytica vyvolávala na sítích ‚vnitřní démony‘. A ovlivnila i české voliče?

PRAHA Manipulace voleb, ovlivňování voličů, dezinformační kampaně. S tím vším je spojovaná globálně působící společnost Cambridge Analytica, která donutila řadu států zamyslet se, zda byly jejich volby opravdu nezávislé. Aféra se ale dotkla i České republiky, ve které měla Cambridge Analytica podle informací whistleblowera z firmy působit také.

Společnost Cambridge Analytica vstoupila do povědomí nedávným skandálním videem z roku 2017, na kterém její zástupce nabízel ovlivnění voličů při jejich rozhodování nastrčenému reportérovi britské televize Channel 4. Brzy se ukázalo, že firma k tomu využívala masivní objemy osobních dat, které čerpala od uživatelů sociálních sítí, především Facebooku. Z výpovědí bývalého zaměstnance firmy vyplývá, že sociální sítě se tak staly řečištěm dezinformačních toků, které firma vypouštěla potají do kybernetického prostoru, aby ovlivnila chování voličů.

„Nikde jinde než na sociálních sítích nelze oslovit tak velké množství voličů najednou. Tyto techniky mohou mít rozhodující dopad - konkrétně v prezidentských volbách v USA v roce 2016 by stačilo, aby se 1 % voličů přeneslo na druhou stranu ke Clintonové a volby by dopadly zcela opačně,“ vysvětlil pro server Lidovky.cz Karel Komínek, ředitel Institutu politického marketingu.

Nejlepší metodou je podle něj zaměření se na „temné“ stránky osobností jednotlivých lidí. To je ale složitý a velice sofistikovaný proces, který rozhodně neumí každá marketingově zaměřená společnost. „Firem, které umí kombinovat data mining (získávání osobních dat o uživatelích - pozn. red.) a využívat pokročilé psychologické metody, které doslova aktivizují jednotlivé voliče na základě jejich vnitřních démonů, je strašně málo, pakliže není jenom jedna,“ odhaduje Komínek a zároveň dodává, že tyto firmy se svým portfoliem jen nerady chlubí. Ani jejich klienti využívaní jejich služeb raději nepřiznají.



Ovliňují české volby zahraniční společnosti?

Spekulace spojující činnost britské firmy a České republiky se objevily poté, co whistleblower Christopher Wylie, který v Cambridge Analytica působil v letech 2013-2016, označil za jednu ze zemí, kde jeho společnost vyvíjela aktivitu, i Českou republiku. Kdy se tak ale mělo dít a co konkrétně firma dělala, prý ale neví.

„Slyšel jsem o jejich práci v České republice, ale nemám o tom žádné přímé informace,“ uvedl Christopher Wylie na úterním výslechu před britskou parlamentní komisí, která mimojiné viděla souvislost mezi některými politiky v ČR a ruskou ropnou společností Lukoil. Oním pojítkem je Martin Nejedlý, podnikatel, který dříve s Lukoilem úzce spolupracoval a dnes je poradcem prezidenta Miloše Zemana.

„Nejsou to praxe běžně spojované s ČR, jedná se skutečně o vrchol současných technických možností hned na několika polích - data mining, psychologie a politický marketing. Technologie se dá skutečně využít prakticky všude,“ říká k možnému působení firmy v ČR Komínek.



Podle ředitele Institutu politického marketingu se ale podobné praktiky využívají převážně v zemích s většinovým volebním systémem, kde vítěz bere vše a výsledky jsou těsnější, zatímco v našem poměrném systému by se efekt podobných operací výrazně snížil. Efektivní by ale byly naopak v případě českých prezidentských voleb.

Na již zmiňovaném videu z roku 2017 hovoří navíc člen úzkého vedení společnosti Mark Turnbull o „jisté východoevropské zemi“, kde společnost právě dokončila práci na velmi úspěšném projektu. O kterou zemi se jedná, ale nikdo neupřesnil.

‚Chovancovo‘ centrum proti dezinformacím mlčí

Cambridge Analytica zhusta využívala dezinformačních technik, pomocí kterých ovlivňovala rozhodování voličů v klíčovém období před volbami. Monitoring podobných aktivit má v České republice v kompetenci Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), které nechal zřídit minulý ministr vnitra Milan Chovanec v reakci na zprávy o zasahování Ruska do vnitřních záležitostí států Evropské unie a které zahájilo svou činnost 1. ledna 2017.

Centrum, ve kterém působí okolo dvaceti pracovníků, ale pracuje víceméně na tajné bázi. „Přibližně 90 % jeho činnosti směřuje dovnitř resortu a vůči národním partnerům a zhruba 10 % tvoří veřejné výstupy,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Korbel z tiskového oddělení Ministerstva vnitra.

I kdyby Cambridge Analytica na českém území skutečně působila, její činností by se toto specializované centrum zřejmě nezabývalo. „CTHH se v rámci svých činností soustředí na jednotlivé hrozby pro vnitřní bezpečnost ČR, nezabývá se tedy konkrétními firmami či osobami,“ dodal Korbel.

Podle Korbela se působením dezinformačních kampaní v předvolebních kampaních zabývala expertní skupina na ochranu voleb, kterou pro tuto příležitost zřídilo ministerstvo vnitra. Ta měla ale jen prověřit potenciální rizika, její závěry navíc taktéž nejsou veřejné.

Do hry mohou vstoupovat i třetí strany. Například cizí vlády

Skandál okolo britské firmy operující v zákulisí politiky ukázal, že pavučiny spřádáné různými mocenskými centry jsou propletenější, než by se mohlo zdát. Potvrdila to i výpověď whistleblowera Wylieho, který se rozmluvil o Lukoilu a jeho aktivitách mířených do politiky.

Podle jeho výpovědi proudily od jeho společnosti do Lukoilu blíže nespecifikované objemy dat, zároveň se ředitel Cambridge Analytica Alexander Nix v prezentacích chlubil „pomlouvačnou kampaní z Nigérie, desinformační kampaní v Nigérii či podkopáním důvěry v občanské instituce v Nigérii“. Tyto prezentace byly podle Wylieho vytvořené právě pro ruský Lukoil.

„Nechápal jsem tehdy jednu věc. Proč tato ruská ropná společnost chce vědět, jak my sbíráme data, když my neoperujeme na žádných místech, kde má tato společnost zájmy. Je to ropná společnost, na co potřebuje masivní profilovací projekty?“ ptal se Wylie, který zároveň označil Lukoil za firmu spřízněnou s Ruskou tajnou službou FSB.

Podobně jako u dalších energetických gigantů z Ruska se i u Lukoilu dlouho spekuluje, nakolik je napojen přímo na ruskou administrativu. Objevují se i názory, že se Lukoil, jako „prodloužená ruka Ruska, mohl pokoušet ovlivnit vývoj v Evropských státech a USA právě skrze Cambridge Analytica.

Podle Komínka se intervence třetích stran do předvolebních klání vyloučit rozhodně nedá. „To samozřejmě možné je, ať už jsou to velké firmy nebo cizí mocnosti. Veřejně jsou známé například ambice Ruska na ovlivňování politiky uvnitř států EU, kdy dochází k podpoře a údajnému financování stran, které mají za cíl vystoupení z EU (Le Pen, Wilders, mluví se i o Okamurovi) - reálně tedy existují aktéři, kteří by na něčem podobném mohli mít zájem,“ říká k tomu Komínek. Sám ale informace o působení společnosti na území České republiky nemá.