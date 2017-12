Skončí nedotknutelnost ústavních soudců? Ať se za přestupky zodpovídají, chce Wagnerová

PRAHA Tento týden se dostal poslancům do ruky návrh novely zákona, podle kterého by ústavní soudci přišli o svou přestupkovou imunitu. Pokud dnes třeba překročí rychlost, mohou dostat nejvýš výtku od kolegů ze soudu. Uvedenou praxi chce změnit senátorka Eliška Wagnerová, která s návrhem přišla. Senátorka zná prostředí Ústavního soudu dobře, sama tam 10 let působila.

Když v červenci 2016 soudce Ústavního soudu Radovan Suchánek projel Břeclaví ve svém autě rychlostí 96 kilometrů za hodinu, jako běžného „smrtelníka“ by ho čekala bloková pokuta nebo by čelil přestupkovému řízení na úřadě v místě svého bydliště.



Jenže jako ústavní soudce se zmíněnému vyhnul, prohřešek hodnotili jeho kolegové ze soudu, kárné řízení tehdy skončilo výtkou. Jiný závěr ani legislativa nedovoluje. Později vyšlo najevo, že problémy s rychlou jízdou měli další tři ústavní soudci. Dva z nich odešli s výtkou, u třetího se překročení rychlosti neprokázalo.

Zmíněnou praxi by chtěla senátorka Wagnerová ukončit. „Opravdu nevím, jestli ústavní soudci můj návrh ocení. Ani jsem se jich na to nevyptávala. Prostě se domnívám, že takto by to mělo být,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz senátorka, která byla v letech 2002 až 2012 byla místopředsedkyní Ústavního soudu.

Lidovky.cz: Co bylo vaší hlavní motivací k podání návrhu, který ruší přestupkovou imunitu soudců Ústavního soudu?

Pro mě bylo naprosto zřejmé, že se při novelizaci, která se uskutečnila ve vztahu k poslancům a senátorům, na Ústavní soud zapomnělo. Ústavní soud tam čněl jako reziduum, poměrů, které byly před novelizací, která změnila přestupkovou imunitu tak, jak ji změnila (poslanci a senátoři se od dubna 2002 ze svých přestupků zodpovídají podle přestupkového zákona, pozn. aut.)

Lidovky.cz: Kde jsou kořeny toho, že ústavní soudci mají přestupkovou imunitu?

Kdo jiný má imunitu? Mají ji poslanci, senátoři a Ústavní soud. Jsou to prostě ústavní instituce. Ústavní soud mezi ně bezpochyby patří, a proto by ji měl mít regulovanou stejně.

Lidovky.cz: Je to důležité i z toho důvodu, aby běžní občané neměli pocit, že ústavní soudci jsou něco víc?

To je samozřejmě také v podtónu, ale především tu jde o narovnání poměrů mezi ústavními institucemi.

Impulsem pro Wagnerovou byl přestupek ústavního soudce

Lidovky.cz: Vzpomenete si na impuls, který vás vedl k sepsání návrhu?

Bylo to v souvislosti přestupkem, kterého se dopustil někdo z Ústavním soudu, a rozpoutala se kolem toho veřejná debata. Uvědomila, že tento stav není dobrý a že by bylo dobré ho řešit (patrně má na mysli případ soudce Suchánka, který byl široce medializován, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Řekla byste, že tento zákon je ten nejdůležitější, který byste jako senátorka chtěla prosadit?

To bych neřekla, ale vyplynulo to. Upřímně řečeno jsem si to vlastně dlouhou dobu taky ani neuvědomovala. Uvědomila jsem si to v okamžiku, kdy to začalo být aktuální, kdy na samotném Ústavním soudu byl pokus imunitu zrušit (impulsem byl případ soudce Suchánka, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Loni v létě ale Ústavní soud takový návrh několika svých kolegů odmítl.

Kdyby imunitu Ústavní soud zrušil, tak by o ni ústavní soudci přišli úplně. Myslím si, že to by také nebylo správné. Proto jsem dávala návrh, aby se to dostalo do polohy, kdy na tom ústavní soudci budou stejně jako poslanci a senátoři (poslanci a senátoři si mohou vybrat, zda jejich případ projednají podle přestupkového zákona jejich kolegové, nebo příslušný místní úřad, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Návrh na zrušení přestupkové imunity se poslancům dostal do ruky tento týden. Proč jste s ním přišla právě teď, má to nějaký zvláštní důvod?

Už to je delší dobu, co jsem to předkládala. Ale pozdržela jsem to, protože minulá sněmovna končila a mně bylo jasné, že by můj návrh nestačila projednat. Proto ho dávám teď, když už je nová sněmovna.

‚Někteří kolegové blokovou pokutu zaplatili‘

Lidovky.cz: Myslíte, že stávající ústavní soudci jsou rádi, že jste takový návrh podala?

Když jsem na Ústavní soudu byla, žádná diskuse o přestupkové imunitě tam neprobíhala. A opravdu nevím, jestli ho ocení. Ani jsem se jich na to nevyptávala. Prostě se domnívám, že takto by to mělo být.

Ze soudkyně senátorkou Eliška Wagnerová (* 1948) má za sebou velmi úspěšnou kariéru v justici, na Ústavním soudu začínala už v roce 1993 jako asistentka předsedy Zdeňka Kesslera. V roce 1996 se stala soudkyní Nejvyššího soudu, který v pak v letech 1998 až 2002 řídila jako předsedkyně.

V roce 2002 se vrátila na Ústavní soud, kde působila dalších 10 let jako místopředsedkyně.

Roku 2012 vstoupila do politiky. Jako nezávislá kandidátka za Stranu zelených se dostala do Senátu, volby vyhrála v obvodu Brno-město. V horní komoře Parlamentu řídí Stálou komisi Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Lidovky.cz: Pokud nějaký soudce spáchá přestupek, podle vašeho návrhu by si mohl vybrat, zda se vydá kolegům, kteří jeho jednání posoudí, nebo místnímu úřadu jako normální lidé. Myslíte, že se soudci nebudou z opatrnosti raději spoléhat na své kolegy?

Budu mluvit o poměrech, které jsem znala já. Vím, že někteří kolegové, kteří se dopustili dopravních přestupků, tak ačkoliv by neměli, se nakonec podrobili blokové pokutě. Ale někdy to není žádná výhra, pokud se dostanete před vlastní orgán, protože ten může být mnohem přísnější než orgány správní.

Lidovky.cz: Takže podle vás nebudou soudci v kárném senátu vůči kolegům shovívavější, než by k nim byla přestupková komise na úřadu?

To je velký otazník, zda by byli shovívavější. Když si vzpomínám na kauzu bývalého senátora pana Drymla, který se dopustil nějakého přestupku, šel s tím do Senátu a ten mu uložil takovou sankci, která by mu po mém soudu ve správním řízení nikdy uložena nebyla (Dryml dostal v roce 2014 pokutu 20 tisíc korun za rasistický slovní útok na jemenského lékaře, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Vaším návrhem se budou zabývat poslanci. Myslíte si, že u nich najde podporu?

Především si kladu otázku, proč by s ním neměli souhlasit. Chtěli by, aby se zachoval anomální stav, který byl nastolen po mém přesvědčení jen opomenutím?