Z kriminálníka kuchtíkem. Rapper Snoop Dogg má pořad o vaření a píše kuchařku

LOS ANGELES Americký hudebník Snoop Dogg pilně pracuje na své nové kariéře kuchaře. Jeho kuchařský pořad s Marthou Stewartovou byl nominován na cenu Emmy. Snoop nyní pracuje na rozsáhlé kuchařce nazvané From Crook to Cook (Z kriminálníka kuchtíkem). Kniha by měla vyjít v říjnu. Není ovšem prvním rapperem, který napsal kuchařku.

Padesát receptů, ve kterých se Snoop se čtenářem podělí o jednoduchá jídlo i o recepty z vysoké kuchyně. Vše bude psané charakteristickým jazykem člověka, který vymyslel dnes již mnoho zlidovělých rappových výrazů včetně známého fo´ shizzle (česky zhruba něco jako jasná páka). Nakladatel Chronicle Books slibuje, že by kniha měla nasytit váš hulihlad. (anglicky satisfy those munchies. Hulihlad je lidově pocit nenasycenosti, který se dostavuje po užití marihuany). Pro fanoušky zeleného kuřiva ale přišel nakladatel se špatnou zprávu - ani jeden z receptů marihuanu obsahovat nebude.

Kuchařka je psána rappovým jazykem. Ten je v zábavním průmyslu stále populárnější. Jako příklad může sloužit populární youtubová série Thug Notes (Grázlovy zápisky), ve které rapper Sparky Sweets divákům převypráví tímto slangem děj klasických děl světové literatury.

V roce 2016 měl na americké televizi VH1 premiéru pořad Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party (Marthin a Snoopův večírek s večeří. Anglické slovo potluck označuje večeři, kam každý z hostů přispěje alespoň jedním pokrmem). Zdánlivě neslučitelné zkombinování věčně „zhuleného“ hudebníka a kuchařské legendy Marthy Stewartové mělo u diváků poměrně úspěch. Pořad byl také v roce 2017 nominován na televizní cenu Emmy.

Snoop navíc není jediným rapperem, který se alespoň čátečně obrátil k vaření. Rapper 2Chains je autorem poměrně útlé kuchařky #Mealtime (Čas na jídlo). Rapper Coolio, známý především díky své písni Gangster Paradise, je zase autorem kuchařky Cookin´ with Coolio (Vaření z Cooliem).