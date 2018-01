Směnárník jde na 10 let do vězení. Pobodal zákazníka, který si se ženou domlouval výměnu peněz

PRAHA Za pobodání zákazníka v obchodním centru na pražské Floře půjde směnárník Hajdar Hamíd ar-Rašíd na deset let do vězení. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl cizincovo odvolání. Za pokus o vraždu hrozil muži až osmnáctiletý trest.

Středeční rozhodnutí je pravomocné, cizinec může pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek.



V odvolání, které soud ve středu zamítl, ar-Rašídův právník navrhl, aby soud snížil trest pod zákonnou hranici deseti let, zmínil i možnost překvalifikování na pokus o zabití, protože muž podle něj jednal z omluvitelných důvodů. V tomto případě by mu hrozilo tři až deset let. Obhájce mluvil i o možnosti posouzení činu jako těžkého ublížení na zdraví, kde je trestní sazba stejná jako u zabití.

Podle státní zástupkyně je kvalifikace činu i uložený trest v pořádku. „Mám za to, že právní kvalifikace je zcela přiléhavá,“ řekla ve středu žalobkyně. „Obžalovaný jednal ve vzteku a hněvu, což není možné považovat za omluvitelné hnutí mysli,“ dodala.

Potvrdil to i odvolací soud, podle kterého překvalifikování na zabití nepřichází v úvahu. Jednání ar-Rašída označil soudce za odplatu. „Nemůžeme s jistotou říci, o jakou část života poškozeného připravil, významně snížil kvalitu jeho života,“ řekl soudce.

Nůž zasáhl mužovo srdce i játra

Incident se odehrál loni 21. března dopoledne. Směnárník se s mužem začal hádat poté, co zaslechl, jak se s ženou ve frontě před směnárnou domlouvají na vzájemné výměně peněz. Podle obžaloby se nejprve začali vzájemně urážet, hádka ale přerostla ve fyzickou potyčku. Při ní ar-Rašíd vytáhl nůž a muže opakovaně bodl. Zasáhl srdce a játra.



Zraněného muže nechal útočník ležet na zemi a vrátil se do směnárny. Život pobodanému zachránili lékaři v blízké vinohradské nemocnici. To, že přežil, označili znalci za medicínský zázrak.

V nemocnici byl napadený měsíc. Dodnes má prý zdravotní následky, nemůže pracovat jako truhlář, kvůli zranění se prý nemůže věnovat ani sportu.

Ar-Rašíd vinu nepopírá, tvrdí ale, že se jen bránil, a že byl k útoku vyprovokován. Na chvíli, kdy vytáhl nůž, si podle svých slov nepamatuje.

Obhájce upozornil na to, že se poškozenému ar-Rašíd snaží nahradit škodu, zatím mu poslal 120 tisíc korun. Podle soudu má zaplatit 520 tisíc korun, muž žádal 1,2 milionu. „Pan obžalovaný si nepochybně uvědomuje, co spáchal a lituje toho,“ dodal právník.