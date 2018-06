Za setkáním Trumpa a Kima stál Jared Kushner. Na žádost podnikatele ze Singapuru

NEW YORK Zákulisní diplomatické kroky, které nakonec vyústily v nedávný americko-severokorejský summit, odstartoval americký podnikatel žijící v Singapuru, který na žádost Severokorejců kontaktoval zetě a poradce Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Napsal to v neděli list The New York Times s odvoláním na americké úřední zdroje.

Finančník Gabriel Schulze se podle newyorského deníku specializuje na obchodování na exotických trzích, kromě KLDR je to Mongolsko nebo Etiopie. V Pchjongjangu si vytvořil síť užitečných kontaktů. S Trumpovou rodinou se seznámil před několika lety, když americký realitní magnát a budoucí prezident zkoumal možnosti byznysu v asijských zemích.



Schulze podle The New York Times oslovil Kushnera loni v létě s tím, že severokorejské vedení má o summit zájem. Sám Kushner se ale ve věci dál přímo neangažoval, o iniciativě jen informoval tehdejšího šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mikea Pompea.

Proč neoslovil ministerstvo zahraničí, není podle newyorského listu jasné. Důvodem možná byly nedobré Kushnerovy styky s tehdejším ministrem Rexem Tillersonem, jehož Pompeo později ve funkci nahradil.

Kontakty na Pchjongjang nabízelo více lidí

Schulze nebyl jediným, kdo nabízel Bílému domu zprostředkování kontaktů s Pchjongjangem. Stejné služby prý měla zájem poskytovat víc než desítka jiných lidí. Většinou ale tyto iniciativy nikam nevedly.



Tillerson loni v září prohlásil, že jeho úřad má pro diskusi s KLDR k dispozici dva až tři kanály. Trump ho tehdy okřikl, aby „neplýtval silami na pokusy vyjednávat s rakeťákem,“ jak tehdy americký prezident posměšně Kim Čong-una nazýval kvůli severokorejským raketovým zkouškám.

V té době ale už Pompeo zkoumal možnosti kontaktů se Severní Koreou, píše The New York Times. Dvakrát pak Pchjongjang navštívil, a když vyměnil Tillersona ve funkci, v přípravě summitu pokračoval spolu se severokorejskými generály.