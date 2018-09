Zakázat Facebooku mazat příspěvky? Irelevantní, Klaus ml. to nechápe, kritizují experti

PRAHA Internetoví experti kroutí hlavou nad iniciativou poslance Václava Klause ml., který by rád provozovatelům sociálních sítí odňal právo mazat příspěvky. Poslanec tento týden oznámil, že v tomto duchu předloží novelu zákona. Podle odborníků postrádá smysl, jelikož například Facebook takovou legislativu respektovat nebude. Iniciativa je Klausovou sólo akcí, s kolegy z poslaneckého klubu ODS ji předem neprobral.

„Je to totálně irelevantní nápad. Facebook se žádnou českou legislativou řídit nebude. Neřídí se ani evropskou, německou, prostě žádnou. Proč by to tedy dělal u české?“ sdělil serveru Lidovky.cz expert Daniel Dočekal. „Facebook si může mazat, co chce. Je to soukromá síť, té nemůžeme nic nařizovat. A už vůbec ne té, která je provozovaná americkým subjektem. Že to pan Václav Klaus mladší nechápe, mě nepřekvapuje,“ podotkl.

Jeden z nejvýraznějších poslanců ODS avizoval svou zákonodárnou snahu v pondělí, kdy se v dolní komoře parlamentu účastnil semináře s názvem Svoboda projevu a právo občana na pravdu. Diskusní panel pořádal šéf SPD Tomio Okamura. Klaus svůj záměr podpořil mimo jiné vysvětlením, že svobodné prostředí internetu je potřeba chránit, protože se mu podařilo nabourat monopol tradičních médií.

„Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení,“ uvedl mimo jiné Klaus. Jeho novela by správcům sociálních sítí ponechala právo blokovat příspěvky vybízející ke genocidě. Všechny ostatní by měly zůstat podle Klause nedotčené.

Podle předsedy Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, datového analytika a experta na sociální sítě Josefa Šlerky se podstata Klausovy iniciativy míjí s tím, jakým způsobem provozovatelé sociálních sítí jako Facebook či Twitter spravují své prostředí. Stanovení základních pravidel chování v jejich prostoru má v první řadě sloužit tomu, aby se uživatelé cítili komfortně.

‚Je to jejich byznys, ať se nám to líbí, či ne‘

„Když tam lidé vstupují, souhlasí s jejich pravidly. Ať se nám to líbí, nebo ne, je to prostě jejich byznys,“ upozorňuje Šlerka. „Facebook nepotřebuje mít prostor, kde se budou uživatelé nenávidět. Do takového prostoru mu nebudou chodit. A když tam lidi nebudou chodit, Facebook nebude vydělávat peníze,“ vysvětlil s tím, že Klausův záměr považuje za neliberální.

Dočekal pro změnu míní, že svazovat soukromý subjekt, jenž stávající zákony neporušuje, legislativou novou, nedává smysl. Regulaci nenávistných příspěvků v rámci daných pravidel Faceboku považuje za logickou. „Je dost jasné, že Facebook by měl zasahovat proti nenávisti, xenofobii či rasové nenávisti. Je to samozřejmě v pořádku,“ řekl.

Podle Šlerky může mít návrh ještě jiný podtext. V důsledku by dal na sociálních sítích volný průchod obsahu, jenž konvenuje samotnému Klausovi. „Myslím si, že jmenovitě politické názory, které mu jsou blízké a které někdy zastává, bývají Facebookem mnohdy klasifikované jako nějakým způsobem nenávistné a bývají mazané. To se mu samozřejmě nelíbí,“ míní Šlerka.

Stanjura: Vůbec jsme o tom nemluvili

Poslanec svou aktivitu odůvodňuje také tím, že i prostředí soukromých subjektů musí podléhat vnějším pravidlům. V tomto případě zákonu, jehož návrh chce nechat právníky vypracovat. „Když jste soukromý hospodský, také si nemůžete vymyslet, že se u vás kouří po 22:00, protože to nikomu nevadí,“ podotkl. Navíc pokud jeho zákon projde, Facebook či Twitter ho budou prý ctít. „Když to bude zákon, budou muset,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Poslanec z PORG Václav Klaus mladší (* 1969) je nejstarším synem bývalého českého prezidenta Václava Klause. Proslul především jako ředitel gymnázia PORG, které vedl v letech 1998 až 2014. Podařilo se mu z něj vybudovat elitní ústav. V lednu 2014 však po neshodách o dalším směřování školy s šéfem správní rady školy, bývalým ředitelem ČEZ Martinem Romanem, odešel.

Ještě v roce 2014 se stal poradcem předsedy ODS Petra Fialy pro školství, o dva roky později do strany, po osmileté pauze, vstoupil. V únoru 2017 se stal trojkou na pražské kandidátce ODS do sněmovních voleb. V nich dostal nejvíce preferenčních hlasů ze všech straníků.

Po sepsání návrhu bude zajímavé sledovat, jak se k němu postaví Klausovi nejbližší političtí spojenci – poslanci ODS. Jejich šéf Zbyněk Stanjura v první reakci uvedl, že v určitých případech má zůstat internetových hráčům právo zasahovat do vlastního obsahu. „Pokud jsou to příspěvky nenávistné, rasistické či výzvy k násilí, tak je na místě, ať to maže kdokoliv. Facebook či jiná sociální síť,“ řekl pro Lidovky.cz Stanjura.

Podle informací serveru Lidovky.cz Klaus mladší s kolegy z poslaneckého klubu ODS svou iniciativu předem nekonzultoval. Dověděli se to stejně jako veřejnost z médií. „Předpokládám, že až návrh spatří světlo světa, pan kolega ho přednese na klubu a budeme o něm debatovat. V této chvíli jsme o tom na klubu vůbec nedebatovali, ale vůbec,“ upozornil Stanjura s tím, že Klausovo solitérství v tomto případě nepovažuje za nic dramatického.

Že Klaus v ODS platí za individualistu se v posledních měsících potvrdilo několikrát. S poslaneckými partnery i valným zbytkem strany se třeba po smrti trojice českých vojáků v Aghánistánu dramaticky rozešel v pohledu na smysl české účastí na této misi. Stranická odbornice na bezpečnost Jana Černochová ho vyzvala, ať se veřejně věnuje raději školství. Naposledy zase podpořil senátního kandidáta SPD Ladislava Jakla v obvodu, kde má ODS svého uchazeče.