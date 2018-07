Zákrok důstojníka z policejní ‚zásahovky‘ podle obžaloby? Nadávky, rána pěstí a ‚kravata‘ pro řidiče

PLZEŇ/PRAHA Nadávky, rána pěstí a další fyzické násilí provázely zákrok zástupce velitele plzeňské zásahové jednotky Vladimíra Slavotínka proti řidiči zastaveného vozidla. Vyplývá to z obžaloby, kterou se serveru Lidovky.cz podařilo získat. Státní zástupce důstojníka kvůli dnes už všeobecně známému incidentu postavil před soud, Slavotínkovi v případě uznání viny hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Šofér J. V. projížděl loni 21. září odpoledne Plzní, když ho zarazila jízda jiného civilního vozu. Probliknutím dal najevo, aby se řidič zmíněného auta zklidnil. Jenže pan V. netušil, že za volantem sedí velitel plzeňské zásahové jednotky Josef Němec a na sedadle spolujezdce mu dělá společnost jeho zástupce Vladimír Slavotínek. Od probliknutí se policisté snažili zvukovými i světelnými signály J. V. přimět, aby zastavil.

Na křižovatce Karlovarské a Lidické ulice mu důstojníci zablokovali cestu, vystoupili z vozidla a chtěli si s ním nedorozumění na silnici vyřídit. Slavotínek u toho držel v ruce zbraň. Policejní zákrok začal nadávkou, aniž by se legitimoval. „Ku*va, ty ku*do, ty nevíš, na koho blikáš?!,“ křičel Slavotínek na šoféra. Když pan V. obratem nereagoval na jeho výzvu k vystoupení z vozidla, použil hrubou sílu.

„Fyzicky jej napadl tak, že jej nejméně jednou rukou udeřil do hlavy či ruky a snažil se mu vyrazit mobilní telefon, což se mu jedním úderem podařilo. Mobilní telefon spadl na podlahu vozidla,“ popsal chování důstojníka státní zástupce Jiří Richtr v obžalobě, kterou mají Lidovky.cz k dispozici. Když se šofér po telefonu natáhl, Slavotínek s ním ve fyzické konfrontaci pokračoval.

‚Je nepřípustné, aby policista řidiče napadl‘

„Chytil jej kolem krku do tzv. kravaty, snažil se jej vytáhnout ven z vozidla, přitom mu vytrhnul mobilní telefon, který pohodil na přístrojovou desku vozidla,“ píše se v obžalobě. Poté dal Slavotínek z řidiče ruce pryč. Incident následně všichni aktéři vyrazili oficiálně vypořádat na policejní služebnu. Ačkoliv tam J. V. podle svých slov čelil nátlaku, děním na stanici se státní zástupce nezabývá.

Podle žalobce se druhý muž plzeňské zásahovky vedle trestního zákonu provinil i proti zákonu o policii, jenž žádá po každém příslušníkovi při jednání s občanem následovat pravidla zdvořilosti. „Je nepřípustné, aby policista, pokud řidič nereaguje na výzvu k vystoupení vozidla, jej fyzicky napadl. Situace takové řešení nevyžadovala, kromě toho se nejednalo o použití donucovacích prostředků dovolených zákonem,“ píše žalobce.

Obžaloba v první řadě stojí na výpovědi šoféra J. V. Jeho verzi podpořila znalkyně z oboru psychiatrie, podle jejíhož závěru odnesl pan V. střet se Slavotínkem takzvanou poruchou přizpůsobení. Napadenému řidiči přisvědčuje i audiovizuální záznam, který vznikl díky kameře umístěné na palubní desce vozu. Žalobce z něj vychází, přestože se údajné násilí ze strany policisty odehrálo mimo záběr.



„Ze zvukového záznamu je v určitou chvíli po letu mobilu slyšet hlas J. V., který lze označit za přitlumený, resp. přiškrcený,“ lze se dočíst v obžalobě. Verzi státního zástupce nahrávají i výpovědi tří očitých svědků, ačkoliv samotný úder potvrdit nemohli. „Svědci shodně uvádějí, že obviněný byl horní polovinou těla nakloněn do vozidla J. V. Podporují výpověď J. V. nejméně v tom, že vnímali ze strany obviněného silovou aktivitu.“

Slavotínka dočasně stáhli z útvaru

Na druhou stranu Slavotínka během vyšetřování podržel nadřízený, velitel Němec násilí ze strany kolegy nezaznamenal. Sám Slavotínek odmítl vypovídat. Státní zástupce vyhodnotil jeho jednání jako zneužití pravomoci úřední osoby. Kvůli kauze ho krajský policejní ředitel Pavel Krákora dočasně vyřadil z útvaru. Nařídil mu studijní pobyt, který Slavotínek tráví administrativní prací právě v kanceláři krajského ředitele.

Jak odstavený zástupce velitele krajské zásahovky zpětně vnímá celý incident, lze jen hádat. Server Lidovky.cz se snažil jeho postoj zjistit zprostředkovaně přes ředitele Krákoru, ale neuspěl. „V současné chvíli vede trestní řízení nestranný orgán a ředitel krajského ředitelství není v tomto řízení kompetentní a nebude do něj vstupovat,“ uvedla pro Lidovky.cz policejní mluvčí Martina Korandová.

Právní zástupce inzultovaného šoféra Ronald Němec s nelibostí glosoval, že státní zástupce si došlápl jen na Slavotínka. Blížící se proces, jenž startuje 21. srpna, přesto považuje za důležitý. „V principu je to velice důležitá kauza, protože je v poslední době vidět, že policie má někdy problémy s tím, co je jednání podle zákona, a co není. Proto je nastavení mantinelů důležité,“ uvedl už dříve pro Lidovky.cz.