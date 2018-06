Zapáchal tak strašně, že cestující omdlévali a let musel nouzově přistát. Ruský muzikant zemřel na nekrózu tkáně

FARO/PRAHA Pro většinu cestujících to měl být let, který zakončí příjemnou dovolenou na ostrově Gran Canaria. Let nizozemské nízkonákladové společnosti Transavia HV5666 do Amsterodamu se však proměnil v příšerný zážitek.

Cestující si brzy po vzletu z Las Palmas 29. května začali stěžovat na zapáchajícího cestujícího. Smrad byl tak tak strašný, že někteří začali zvracet a omdlévat. Posádka se problémového cestujícího snažila nejdřív izolovat na toaletě. Když to nepomohlo, rozhodl se kapitán nouzově přistát zhruba v půli cesty - v portugalském přístavním městě Faro, kde zapáchající muž letoun opustil.



Cestující Piet Van Haut popsal belgické televizi VRT, že muž seděl v poslední řadě letadla, ale že zápach byl všude a že „smrděl jako by se týdny nemyl.“

Jak se nyní ukázalo, nebyla to záležitost nedostatečné hygieny. Nizozemský deník De Telegraaf zjistil, že oním zapáchajícím cestujícím byl 58letý oblíbený ruský rockový kytarista Andrej Suchilin. Na Kanárských ostrovech se zatím neznámým způsobem „nakazil“ a vypukla u něj nekróza.

Suchilin pak v Portugalsku zůstal. „Tragickým a směšným prvkem celé situace je, že jsem chytil nemoc, která způsobí, že člověk dost smrdí,“ napsal na svůj Facebook.

Suchilin skončil v nemocnici, jeho stav se však začal prudce zhoršoval. Lékaři se téměř měsíc snažili i za pomoci mnoha operací zachránit jeho život. Suchilin však nakonec upadl do komatu a v pondělí 25. června zemřel.

Suchilinova manželka Lidia na Facebooku celou dobu přinášela zprávy o zdravotním stavu svého muže. Popsala také, že Suchilin vyhledal lékaře už na Kanárských ostrovech, ten mu však řekl, že má „normální infekci z pláže“ a dal mu antibiotika.

Hádka s ruskou pojišťovnou

Popsala také, že k smrti jejího manžela zřejmě přispěla i ruská pojišťovna Ingosstrakh. Po přistání ve Faru totiž pojišťovna řekla, že má Suchilin propadlou pojistku a že mu léčení v Portugalsku nezaplatí. Manželé strávili hádkou s pojišťovnou dlouhých pět hodin. Suchilinův stav se začal mezitím zhoršovat a oni byli nuceni přivolat sanitku a za pomoci přátel na Facebooku začali shánět peníze na léčbu.

Letecká společnost Transavia v prohlášení uvedla, že soucítí se Suchilinovou rodinou a že jim přeje hodně sil při překonávání ztráty. Ostatní cestující letu HV5666 ujistila, že nehrozilo riziko šíření infekce. „Ten zážitek musel být nepříjemný nejen pro Suchilina a jeho rodinu, ale i ostatní cestující a posádku,“ stojí v prohlášení.



Suchilin byl v Rusku respektovaným profesionálem na kytaru a jeho skupina C-Major se zasloužila o oblibu rock’n’rollu v 80. letech minulého století. V posledních letech se Suchilin živil také jako novinář a zvukař, psal také hudbu pro divadla.