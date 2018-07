Zbraň u hlavy a vyhrožování. Pilot helikoptéry, v níž utekl francouzský vězeň, popsal únos

PAŘÍŽ/PRAHA Dva ozbrojení muži přinutili francouzského pilota, Stéphana Buye, letět s helikoptérou, díky které se na svobodu dostal Rédoine Faïd. Ten už dvakrát utekl z vězení a v současné době po něm policie stále pátrá, v roce 2013 byl dokonce nejhledanějším mužem Francie. Stéphan Buy nyní o celé události promluvil.

Pilot Stéphan Buy očekával, že se bude jednat o den jako každý jiný. Na lekci létání měli přijít dva muži. Místo toho byl zbit a přinucen pomoci Faïdovi utéct z vězení. Ten si přitom měl odsedět ve vězení 25 let za nepovedenou loupež z roku 2010, při které zemřel policista.

Zkušený pilot s třemi tisíci nalétaných hodin uvedl pro francouzskou RTL, že mužům bylo kolem padesáti a dvaceti let. Navíc si jako instruktora vyžádali přímo jeho. „Bylo to podruhé nebo potřetí, co jsem je viděl. Už jsem s nimi letěl zahajovací let a všechno šlo dobře. Myslel jsem si, že je to otec, který chce odměnit svého syna,“ popsal Buy pro RTL.

Buy na nedělní lekci, která se konala na aerodromu východně od Paříže, připravil čtyřmístné letadlo. Muži ale trvali na letu v pětimístném letadle Alouette II. Francouzský pilot zprvu odmítl, uvedl, že letadlo není vhodné pro začátečníky a navíc nemá téměř žádné palivo.

„V tom momentu se vše změnilo a začali mi vyhrožovat. Řekl jsem, že nemůžeme vzlétnou s tak málo palivem, na což mi odpověděli: ‚Tak nějaké rychle sežeň‘,“ popsal situaci Buy a dodal, že ho přiměli věřit, že jeho rodina je v nebezpečí.

Pilot do helikoptéry dotankoval palivo. Muži ho následně přinutili dát vědět kontrolní věži, že poletí jihovýchodním směrem. „Potom jsem musel přistát, jeden z mužů uvedl, že si chce odskočit. Několikrát mě uhodili pažbou a řekli mi, že chtějí pomoct kamarádovi z vězení Réau a že musím svoji práci udělat dobře, jinak bude moje rodina v nebezpečí,“ popsal Buy. Pak znovu vzlétli, pilot ale tentokrát nevěděl, kterým směrem letí.

Noční můra začala, když helikoptéra nechtěla nastartovat

„Řekli mi, abych znovu přistál, ale nevěděl jsem, kde jsme. Musel jsem vypnout motor a sklopit hlavu, abych ostatní neviděl přicházet. Slyšel jsem, jak se do helikoptéry nakládají zbraně a nastupují lidé. Vše jsem si musel domyslet ze zvuků,“ objasnil Buy, jak probíhala další část cesty.

Noční můra podle pilota doopravdy začala ve chvíli, kdy helikoptéra odmítla nastartovat. „Muži byli velmi naštvaní. Víc a víc mě bili pažbou zbraně, křičeli ‚nastartuj to, nastartuj to‘, ale pokaždé se rozsvítilo červené světlo. Nic jsem s tím nemohl udělat,“ uvedl Buy.

„Navrhl jsem, že bychom mohli vystoupit a vyřešit problém přes elektromechanický box venku. V tu chvíli jsem viděl muže oblečené v oděvech podobných francouzským rychlým zásahovým silám,“ vysvětlil francouzský pilot.

Muži, kteří u sebe měli kalašnikovy a na rukou policejní pásky, začali ztrácet trpělivost. „Možná si mysleli, že poruchu simuluji, ale já se cítil kompletně bezmocný,“ vzpomínal Buy na kritické okamžiky.

Pak schytal ránu do hlavy a několik vteřin byl v bezvědomí. „Zvedli mě a já zkusil nastartovat ještě jednou. Motor konečně naskočil a my mohli ve spěchu odletět,“ popsal pilot. Poté musel letět nízko nad zemí, aby se vyhnuli radarům. Nakonec uviděli červené zdi vězení.

Komando se dostalo do návštěvní místnosti

„Musel jsem letět přímo do vězení. Byl jsem příliš soustředěný na manévr, abych se bál o svoje bezpečí. Přistál jsem na trojúhelníkovém nádvoří. Komando vystoupilo a já dostal příkaz, abych helikoptéru otočil a držel ji těsně nad zemí,“ řekl Buy a dodal, že tak čekal asi deset minut.

Pilot se začal bát o množství paliva, které klesalo. Komando se mezitím dostalo skrze stěnu do návštěvních místností, kde Faïd hovořil se svým bratrem Brahmirem. Muži poté pilotovi přikázali letět směrem na Roissy, kde se nachází letiště Charlese de Gaulla.

V této helikoptéře Alouette II letěl francouzský pilot Stéphan Buy i s hledaným Faidem.



„Pak jsem musel přistát poblíž benzínové stanice vedle rychlostní silnice. Všichni vystoupili. Slyšel jsem, jak se baví o benzínu a bylo mi jasné, že chtějí Alouette zapálit,“ popsal Buy závěr celého letu. Muži helikoptéru skutečně zapálili, pilot byl převezen do nemocnice. Faïd dále prchal v půjčeném autě, i to bylo později nalezeno spálené.

Faïd z vězení uprchl po druhé za pět let. Předchozí útěk se odehrál v dubnu 2013, k tomuto útěku použil výbušniny. Do povětří vyhodil pět dveří a čtyři dozorce si vzal jako rukojmí. Zatčen byl v hotelu po více než měsíci. Interpol uvedl, že se snažil získat padělané doklady aby mohl utéct do Izreaele. V případě letošního útěku policisté prověřují i možnost, že při získávání důležitých informací pomáhaly drony. Právě díky nim měli komplicové Faïda zmapovat vnější vzhled vězení.