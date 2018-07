Bakala prodává Forum Karlín, jeden z posledních velkých majetků v Česku

Praha Finančník Zdeněk Bakala prodává multifunkční komplex Forum Karlín. Dle LN se obchod, který by měl dosahovat 1,3 miliardy korun, blíží do finále.

Informaci o tom, že se prodává pražský multifunkční komplex Forum Karlín, potvrdil LN Vladimír Bystrov, mediální zástupce finančníka Zdeňka Bakaly, který nemovitost vlastní prostřednictvím společnosti North-Line. „Jednání o prodeji budovy probíhají. Do jejich skončení nemůžeme sdělovat více podrobností,“ uvedl Vladimír Bystrov. Dle zdrojů LN obeznámených s transakcí by se měl obchod blížit do finále, kupující je prý již vybrán. Cena by se údajně měla pohybovat kolem 1,3 miliardy korun.

Bakala může těžit z toho, že realitní investoři mají o české nemovitosti zájem. Dle mezinárodní poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate za ně v první polovině letošního roku utratili 900 milionů eur. Za celý rok by tato suma měla přesáhnout 2 miliardy eur.

Multifunkční komplex Forum Karlín se začal stavět v roce 2011, dokončen byl o tři roky později. Zahrnuje dva objekty, a to zrekonstruovanou industriální budovu bývalé prvorepublikové kotlárny někdejších závodů Českomoravské Kolben & Daněk (ČKD), v níž sídlí vydavatelství Economia, a moderní budovu s multifunkčním sálem s kapacitou tři tisíce míst a šesti podlažími kanceláří. O sálu se hovoří jako o novodobé pražské Lucerně. První akcí byl koncert skupiny Nine Inch Nails. Ve Foru Karlín vystoupila již také například Lara Fabian, skupina Gipsy Kings či americká zpěvačka Anastacia. Každoročně zde probíhá i hudební festival Struny podzimu.

Investice do výstavby komplexu Forum Karlín, jehož architektonický návrh zpracoval světoznámý španělský architekt Ricardo Bofill, přesáhly miliardu korun. Kromě vydavatelství Economia patřící Zdeňku Bakalovi sídlí ve Foru Karlín ještě další jeho subjekty – společnosti BM Management, Luxury Brand Management a Nadace Zdeňka Bakaly. Je otázkou, zda zůstanou v objektu i poté, co bude prodej Fora Karlín dokončen. Jak vyplývá z internetových stránek komplexu, v současné době se nenabízí žádné kancelářské prostory k pronájmu.

Zdeněk Bakala, bývalý spolumajitel těžební firmy OKD, se postupně zbavuje aktiv v Česku. Z velkých majetků mu v tuzemsku zbývá už jen vydavatelství Economia s týdeníky Respekt a Ekonom a Hospodářskými novinami, a zmíněný komplex Forum Karlín. O prodeji vydavatelství Economia, které Zdeněk Bakala koupil v roce 2008 od německé skupiny Verlagsgruppe Handelsblatt, se spekuluje roky.