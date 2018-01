Stačila cesta ze ‚Špindlu‘ do Prahy a bylo po všem. Hořká sobota Mirka Topolánka

PRAHA Chtěl do toho jít srdcem, možná to urvat na sílu, každopádně ale chlapsky. Mirek Topolánek se nikdy s ničím moc nemazal, ani když vedl zemi v pozici premiéra. Možná, že tomu odpovídala i jeho reakce na výsledky prezidentských voleb. Jeho energický přístup mělo vyjadřovat i lakonické motto „Jdu do toho!“. Bývalý premiér se dle svých vlastních slov chtěl postavit všem ostatním. Čelit ale nakonec musel především katastrofálnímu výsledku voleb, ve kterých dostal lehce přes čtyři procenta hlasů.

Cosi možná signalizovala už zdlouhavá cesta Topolánka ze Špindlerova mlýna, odkud vyjel jen chvíli před tím, než se uzavřely volební místnosti. Mířil do pivovaru Národní, kde sídlil jeho štáb.

Když za hodinu a půl dorazil do svého volebního štábu, bylo už po všem. Průběžné výsledky hovořily více než jasně - Mirek Topolánek se ve výsledcích ocitl až na šestém místě.

Topolánkův tým sebevědomě tvrdil, že nervózní není a že za svým šéfem stojí. Jeho pád v přímém přenosu museli ale zpočátku sledovat bez něj.

Aby se vyhnul novinářům, proklouzl Topolánek do pivovaru zadním vchodem. Objektivům kamer a fotoaparátů ale neunikl, když vycházel do druhého patra restaurace, kde už čekal jeho tým a hosté. Topolánek neztratil s novináři ani slovo.

Za moment ale pronesl projev ke svým osobním hostům a spolupracovníkům. Ten nebyl určen pro novináře, z otevřeného patra ho ale bylo dobře slyšet. Novináři ztichli a poslouchali slova dost možná největšího zklamání voleb.

Proslov napověděl, že cestu autem si kandidát zřejmě krátil vymýšlením frází a postřehů. Jeden by možná řekl, že se Topolánkovi uleví, že je celý kolotoč už za ním. Hlas byl ale napjatý, místy snad rozechvělý. Projev nepřerušovaly salvy potlesku, jak tomu často bývá. Jeho tým byl zřejmě z výsledků též mírně opařený. Mezi novináři padala slova jako debakl, demolice či absolutní prohra.



Do štábu se akreditovala asi stovka novinářů, míst bylo sotva padesát a bylo

jasné, že o Topolánka měli novináři zájem. Ihned po tiskové konferenci ale tento opadl, výsledek byl zřejmý - Mirek Topolánek skončil zřejmě definitivně v politickém propadlišti dějin. Novináři začali balit vybavení, většina debatovala o tom, do kterého štábu přejet nyní nebo kam zajít na pivo, napětí zmizelo, všichni věděli, že tady už se nic podstatného dít nebude. K pohoštění si novináři mohli dát obložené housky, později bramboráky, zelí a gulášek.

Opětovná pantomima a žádné otázky

Topolánkovi trvalo drahnou chvíli, než přijal gratulace od svých hostů a týmu a přesunul se do sklepních prostor, kde měl oficiální tiskovou konferenci. Snaha působit suverénně se mu upřít nedala, provedení už bylo horší.

Proslov začal vložkou ve znakové řeči, kterou měl pro svou kampaň naučenou. Pohybově nadaný tenista Topolánek ale před mikrofony a objektivy vypadal toporně. Při projevu se nejprve křečovitě držel oběma rukama mikrofonů před sebou, poté se snažil důstojnost zachovat alespoň rozsahem svého projevu, který byl krátký tak akorát.

Úprk Mirka Topolánka od novinářů.

Na definitivní čísla se u Topolánků nečekalo. Bývalý premiér prohru přiznal a vyzval k podpoře Jiřího Drahoše. Ačkoli ještě před prvním kolem pokukoval po případném politickém angažmá, na tiskové konferenci se už o budoucnosti nezmínil. Svým hostům tvrdil, že se jednoduše od pondělí vrací do práce v Bratislavě.



Topolánek se rozloučil přáním občanům, aby si vytvořili názory vlastní a nenechali si vnucovat cizí. Otázky od novinářů neumožnil.

Čtyři procenta za jedenáct milionů

Topolánek utratil skoro jedenáct milionů korun, které přetavil ve čtyři procenta. Nebylo přitom žádným tajemstvím, že mířil na dvouciferný výsledek, nakonec ale nezískal ani polovinu toho, co třeba Marek Hilšer. Hilšerova kampaň navíc měla jen zlomek prostředků té Topolánkovy.

ODS přitom pod jeho vedením zaznamenala rekordní výsledek 36 %, o dvanáct let později ale už Mirek Topolánek zaznamenal pouhou devítinu. Ze svého působení ve vysoké politice si odnesl spoustu nelichotivých nálepek. Možná to byly právě ony, které ho dostihly a ovlivnily voliče v jeho neprospěch.

Topolánek často zdůrazňuje, že se cítí být Moravanem, že nejlépe je mu v Ostravě, kde žil 23 let. Říká, že lidé z Moravy spolu tak nějak víc drží. Přitom v Praze ho volilo nejvíce lidí, zatímco v jeho milované Ostravě si přálo comeback velkého Mirka jen 4,73 procent.

Topolánkově snaze nekomunikovat po prohře s novináři odpovídá také informace, že jako jediný se sedmi poražených kandidátů odřekl účast v sobotní večerní debatě poražených na České televizi.