Zeman je na Slovensku, ANO jedná s ČSSD a západní diplomaté musí z Ruska

Prezident Miloš Zeman je na své první zahraniční návštěvě po znovuzvolení prezidentem. Na Slovensku se setká jak s prezidentem Andrejem Kiskou tak s novým premiérem Petrem Pellegrinim. Čtvrtek je také termín, kdy Rusko musí opustit zahraniční diplomaté, které země vyhostila v odvetě za stejný krok těchto států v kauze Skripal.

- Pokračují složitá jednání mezi hnutím ANO a ČSSD o vládě. ANO předloží ČSSD závěrečnou nabídku ohledně personálií.

Strany rozdělují názory na to, jaké by mělo být zastoupení ČSSD ve vládě. ANO Andreje Babiše nabízí sociálním demokratům čtyři křesla. Sociální demokracie jich ale požaduje pět. Jestliže ANO bude trvat na Babišovi jako premiérovi, jedno z nich musí být vnitro či finance. ČSSD totiž vadí, že by premiérem měl být trestně stíhaný politik.



- Prezident Miloš Zeman je na návštěvě Slovenska. Sejde se se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou i novým premiérem Petrem Pellegrinim. Zeman na Slovensko dorazil už ve středu, uvítací ceremoniál s vojenskými poctami při příležitosti oficiální návštěvy se ale odehraje až dnes. Prezident se například také projede v kočáře kolem Štrbského plesa.



- Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu hluchoněmého muže, kterého českobudějovický krajský soud nepravomocně potrestal 25 lety vězení za loupež s těžkým ublížením na zdraví a přepadení. Sedmatřicetiletý Martin Farbar senátu potvrdil, že v září 2016 udeřil dvakrát cihlou do hlavy v českobudějovické Riegrově ulici opilého chodce. Když ztratil vědomí, vzal mu tašku s penězi a doklady a zmizel.

- V Křišťanově ulici na pražském Žižkově bude slavnostně odhalena pamětní deska spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Poté bude zasedat v jeho bytě správní rada Skautské nadace Jaroslava Foglara.

- Uplyne lhůta, kterou Moskva stanovila USA a řadě dalších britských spojenců na odchod jejich vyhoštěných diplomatů z Ruska. Rusko tak reaguje na obdobný krok tří desítek zemí, které kvůli otravě Sergeje Skripala v Anglii vypověděly přes 150 ruských diplomatů.

Skripal a jeho dcera Julija byli 4. března napadeni otravnou látkou, kterou britští experti následně určili jako Ruskem vyvinutou nervově paralytickou látku Novičok. Britská vláda tvrdí, že za tento útok je s největší pravděpodobností zodpovědné Rusko, což ale Moskva důrazně popírá.

- Předseda vlády Andrej Babiš bude jednat s komisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem. Tématem setkání bude víceletý finanční rámec a priority ČR ve vyjednávání rozpočtu EU.

- Pokračuje soud s lyonským kardinálem Philippem Barbarinem za zatajování sexuálního zneužívání nezletilých jiným duchovním. Souzeno je celkem sedm osob. Barbarina, který patřil k nejvlivnějším členům francouzského episkopátu, francouzská prokuratura obvinila, že záměrně nenahlásil sexuální zneužití mladých skautů v letech 1986 až 1991.

- Končí první, dvoudenní kolo rozhovorů o sestavení italské vlády. Prezident Sergio Mattarella se sejde s představiteli hlavních politických stran. Italské parlamentní volby skončily na začátku března patem. Ani jeden z bloků - levý střed (přes 22 procent hlasů), středopravá koalice (asi 37 procent hlasů), protestní Hnutí pěti hvězd (zhruba 32 procent hlasů) - nezískal parlamentní většinu.



- Hnutí Za slušné Slovensko, které po vraždě novináře Jána Kuciaka pravidelně protestuje proti stavu státu, svolalo demonstraci za odstoupení policejního šéfa Tibora Gašpara.