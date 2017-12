Zeman jmenuje Babišovu vládu a studenti si ‚zvolí‘ českého prezidenta

Praha Andrej Babiš dnes uvede do funkce první ministry své vlády, dozvíme se výsledky studentských prezidentských voleb na středních školách a v noci by měl být k vidění meteorický roj Geminidy.

Zeman jmenuje novou vládu. Prezident Miloš Zeman dnes ve dvě hodiny jmenuje vládu premiéra Andreje Babiše. Předcházet mu bude ranní návštěva premiéra a navržených členů vlády v Lánech a položení věnce u hrobu T. G. Masaryka. Následně se zúčastní zasedání sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Po jmenování se Babiš setká s končícím premiérem Bohuslavem Sobotkou, místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem či ministrem Janem Chvojkou.

Noví ministři. Babiš začne v pozdějších odpoledních hodinách uvádět jednotlivé ministry do funkce. První na řadě bude kolem páté hodiny odpolední ministryně obrany Karla Šlechtová, následovat ji budou ministr zahraničních věcí Martin Stropnický, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová.

Studentský prezident. Dneškem končí studentské prezidentské volby, které na 397 školách pořádá vzdělávací program společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. Výsledky voleb vyhlásí vpodvečer.

Uspěje Schulz s odvážným návrhem? Předsedové konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se sejdou k prvnímu jednání o nové vládě. Příští německá vláda by přitom podle předsedy SPD Martina Schulze mohla být postavena na zcela nezvyklých základech. Koalice s CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové by měla dohodu jen o některých programových bodech, které by společně prosazovala v parlamentu. V dalších by se strany mohly chovat jako opoziční. Politici CDU ale pro takovou formu spolupráce vyjadřují jen málo pochopení.

Setkání sousedů KLDR. Jihokorejský prezident Mun Če-in dnes zahájí čtyřdenní návštěvu Číny, během níž se setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a s premiérem Li Kche-čchiangem. Hlavním tématem jednání by měl být severokorejský jaderný a raketový program.

Odvolání srbského ultranacionalisty? Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT) se dnes bude zabývat odvoláním proti osvobozujícímu rozsudku nad srbským ultranacionalistou Vojislavem Šešeljem, obviněným ze zločinů během válek v bývalé Jugoslávii.

Trump promluví o daňové reformě. Americký prezident Donald Trump by měl dnes hovořit o plánované daňové reformě v USA, která má snížit daňové zatížení podniků i některých fyzických osob. Reformu začátkem prosince schválil americký Senát.

Podívaná na obloze. Dnes v noci bude možné pozorovat meteorický roj Geminidy, které přicházejí ze souhvězdí Blíženců u hvězdy Castor. Přejeme vám bezoblačnou oblohu.