Zeman otočil. Rád vyhovím Drahošovi a zúčastním se debat, řekl

PRAHA Miloš Zeman se zúčastní předvolebních debat. Rád jeho přání vyhovím, řekla současná hlava státu poté, co vylezl ve štábu před novináře. Před druhým kolem se tedy setká osobně s druhým postupujícím kandidátem, Jiřím Drahošem, tváří v tvář. Tím výrazně otočil, před prvním kolem účast v debatách odmítal.

Zemana doprovodila před novinářem jeho manželka Ivana. Poté, co jí políbil jako gesto poděkování za podporu v předvolebním klání, poděkoval za voličské hlasy a vyzval své stoupence, aby přišli ve druhém kole. „Vemte s sebou své přátele,“ řekl.

Novináře překvapil nejvíce tím, co vzápětí vyslovil. „Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskuzí, ať to před pěti lety byla diskuze s Janem Fischerem nebo Karlem Schwarzenbergem. Jsem stále mladý, plný sil, plný energie a diskuze mě těší,“ začal. „Teď jsem poslouchal diskuzi, kde pan Drahoš říkal, že by se se mnou velice rád utkal tváří v tváří. Rád jeho prosbě vyhovím.“

Drahoš už předtím uvedl, že by se toho rád dočkal. „Rád bych se s Milošem Zemanem setkal tváří v tvář, on sice řekl, že kampaň nevede, takže do žádných debat chodit nebude, ale podobně řekl, že jen blbec nemění své názory - takže já jsem zvědav,“ uvedl.

Na doplňující dotaz Zeman odpověděl, že je připraven se zúčastnit hned dvou debat. Zeman na tiskové konferenci dokonce nevyloučil, že by se účastnil většího počtu diskuzí, a to i na soukromých televizích.

„Nebudu mít nic proti tomu, když televize Prima nám oběma nabídne pole pro debatu a nebudu mít dokonce nic proti tomu, když ty debaty budou dvě.“



Dosud se Zeman předvolebním debatám záměrně vyhýbal. Ve všech diskusích tak mezi sebou soupeřila jen osmička kandidátů.