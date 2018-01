Zeman přeruší odpočinek a jmenuje soudce. Děti dostanou vysvědčení i od ministra

PRAHA Prezident Miloš Zeman ve středu odpoledne na Pražském hradě jmenuje na návrh vlády soudce obecných soudů. V pondělí Zeman jmenoval 12 rektorů veřejných vysokých škol a univerzit, jmenování se ale proti dřívějším zvyklostem konalo bez slavnostního ceremoniálu na Pražském hradě. S rektory má hlava státu dlouhodobě napjaté vztahy.

25 nových soudců. Vláda navrhla jmenování 25 nových soudců a soudkyň na počátku ledna. Měli by částečně nahradit soudce, kteří končí svou profesní dráhu, a částečně posílit ty soudy, kde je to nejvíc potřeba kvůli vyrovnání rychlosti řízení.

Mezi kandidáty je 13 žen a 12 mužů. Šest nových soudců by mělo působit v obvodu Krajského soudu v Brně. Pět soudců přibude pod Městský soud v Praze, čtyři zamíří do obvodu pražského krajského soudu. Po třech soudcích posílí obvody královéhradeckého a plzeňského soudu, dva soudci přibudou pod Krajský soud v Ostravě a jeden pod budějovický krajský soud. Poslední kandidát zamíří podle návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Pro prezidenta je to jedna z mála povinností po volbách. Tento týden odpočívá v Lánech, příští týden bude mít dovolenou.

Vláda v demisi probere i trestní zákoník. V 7:00 začne schůze vlády v demisi, které bude předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Na programu mimo jiné: - novela trestního zákoníku - změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - změna seznamu návykových látek - návrh prohlášení některých kulturních památek za národní.



„Výzo“ je tady. Žáci a studenti dnes převezmou vysvědčení za první pololetí. Ministr školství Robert Plaga bude předávat vysvědčení žákům pražské Základní a Střední školy Karla Herforta v Praze a poté v Malostranské základní škole.

„Depešáci“ zase v Praze. Jako předskokan středečního koncertu britské skupiny Depeche Mode v pražské O2 areně se představí americká noise rocková písničkářka EMA. Kapela Depeche Mode ve složení Dave Gahan, Martin Gore a Andy Fletcher v metropoli naposledy vystoupila loni 24. května v pražské Eden Areně. Opět ji čeká vyprodané hlediště.