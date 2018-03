Zeman příští týden navštíví Slovensko. S Kiskou se setká na Štrbském Plese

PRAHA. Prezident Miloš Zeman příští týden navštíví jako první zemi ve svém druhém funkčním období Slovensko. Na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách se setká se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou i novým slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Ve středu to řekl ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák.

Na setkání ve Vysokých Tatrách se, v případě úspěchu Zemana v prezidentských volbách, obě hlavy států domluvily na loňském jednání, kdy český prezident přijel na závěr svého prvního funkčního období do Bratislavy.



Zeman na Slovensko odletí příští týden ve středu, s Kiskou a Pellegrinim se setká ve čtvrtek 5. dubna. Zpět do České republiky se vrátí v pátek po poledni. Přesný program Pražský hrad se slovenskými protějšky chystá.

Tématem jednání s Kiskou by podle Jindráka měla být současná vnitropolitická situace v obou zemích. Mluvit by tak mohli o slovenské vládní krizi spojené s protesty veřejnosti po vraždě novináře Jána Kuciaka. Z čela slovenské vlády během ní musel odejít Robert Fico, ke kterému měl Zeman blízko. Zeman by naopak mohl Kisku informovat o sestavování vlády v České republice.

Prezidenti by se měli také bavit o letošních oslavách 100. výročí založení Československa a dalších „kulatých“ výročích a o způsobu jejich připomenutí. Setkat by se mohli na společných akcích v České republice, na Slovensku i v dalších zemích. Dalším důležitým tématem podle Jindráka bude předsednictví visegrádské čtyřce. Slováci ji povedou od začátku letošního července, Češi na ně navážou od července příštího roku. „Máme dobrou příležitost to propojit, aby na sebe navazovaly i priority,“ poznamenal Jindrák. Podotkl, že rok po skončení českého předsednictví Visegrádu bude Česká republika předsedat Radě EU. „Je to další možnost vše provázat s prioritami v Evropské radě,“ dodal. Na jednání prezidentů by se mohlo mluvit i o vzniku českého domu v Bratislavě nebo o ekonomické spolupráci.

Ještě letos by měl Zeman navštívit i další sousední země Polsko, Německo a Rakousko. Navštívit by také chtěl jako „čestného souseda“ Maďarsko.