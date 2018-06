Zeman se v neděli večer sejde v Lánech s Babišem a Hamáčkem, řešit se bude zřejmě i Poche

PRAHA Prezident Miloš Zeman se setká v neděli večer na zámku v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Informaci České televize potvrdil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Debatovat zřejmě budou o chystané menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD. Spor se točí kolem nominace Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničí.

Zeman svůj odmítavý postoj k Pochemu zdůvodňuje jeho názory na migraci. V neděli Zeman uvedl, že Babiš europoslance ČSSD nenavrhl, kolonka u ministerstva zahraničí byla prázdná. Premiér ale poukázal na to, že se jednalo o neoficiální seznam, návrh na jmenování nových ministrů doručí prezidentovi v pondělí. Pokud by na něm Poche nefiguroval, podle Hamáčka by šlo o porušení koaliční smlouvy.



Nejasnosti panují kolem termínu jmenování nové vlády. Zeman v neděli uvedl, že by kabinet mohl jmenovat „velmi pravděpodobně“ příští týden v úterý nebo ve středu. Pro Babiše to byla nová informace, z okolí prezidenta podle něho zazníval červencový termín.