Zeman složí prezidentský slib, bezpečnostní rada státu bude řešit spor Babiše a Murína

PRAHA Hlavní událostí čtvrtka bude inaugurace Miloše Zemana na Pražském hradě. Zeman tak oficiálně odstartuje své druhé pětileté období ve funkci českého prezidenta.

Ve 14 hodin začne na Pražském hradě ceremoniál, během něhož prezident republiky Miloš Zeman složí na společné schůzi obou komor parlamentu slib prezidenta republiky. Slavnostní ceremoniál bude zahájen ve Vladislavském sále příchodem historických bojových praporů, prezidentské standarty a státní vlajky, přineseny také budou výtisky současné Ústavy a československé Ústavy z roku 1920. Za zvuků fanfáry Valentina Haussmanna přijde do sálu Zeman se svou manželkou. S rukou položenou na výtisku Ústavy prezident pronese slib a podáním ruky předsedovi Senátu Milanu Štěchovi a podpisem u stolu používaném prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem ho stvrdí. Následovat bude státní hymna, během které dělostřelci z pražského Petřína vypálí 21 čestných salv ze speciálně upravených děl. Po doznění hymny šéf sněmovny Radek Vondráček vyzve prezidenta, aby pronesl svůj první projev ve druhém funkčním období. Prezidentský pár ze sálu odejde za zvuků fanfáry z Libuše. Zeman poté společně s manželkou přejde přes třetí nádvoří do Zlaté brány katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V katedrále se prezident s chotí pokloní ostatkům sv. Václava a společně položí na oltář k lebce knížete květinu. Posledním bodem Zemanova inauguračního programu bude setkání s hosty na „číši vína“ ve Španělském sále.

Na 11:30 jsou svolané protesty občanů u příležitosti prezidentské inaugurace na Hradčanském náměstí u sochy TGM.

Do 10:00 mají čtyři uchazeči o zakázku na dodavatele mýtného systému předložit ministerstvu dopravy své předběžné nabídky. Ministerští úředníci tak zjistí, jak si kvarteto uchazečů představuje budoucnost výběru mýta v Česku. Na stovkách stran svých nabídek popíšou, jakou technologii budou pro „kasírování“ kamionů a autobusů používat a kolik za to chtějí. Jde patrně o nejsledovanější výběrové řízení v Česku. Třeba kvůli ceně: ministerstvo dopravy nabízí vítězi až 29 miliard korun za deset let provozu. Jde o hodně, a i proto vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci hned tři řízení, která vycházejí z obdržených námitek. Dvě z nich poslal současný výběrčí mýta firma Kapsch. Den před otevíráním obálek pak přidal ještě jednu výhradu. Zpochybňuje v ní kvalifikaci jednoho ze tří konkurentů, kteří se do tendru loni v červnu přihlásili.

Už v 7:00 se sejde Bezpečnostní rada státu. Členové se mají zabývat Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Premiér v demisi tlačí na šéfa inspekce Michala Murína, aby odstoupil, ten to odmítá a Babiše obviňuje z vyhrožování. V 8.30 se Murín objeví před sněmovním bezpečnostním výborem.



Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by se měl sejít se zástupci společnosti Uber. Jednání by se mělo týkat regulace služeb firmy.

Úvodní osmifinálová utkání fotbalové Evropské ligy: od 21:05 (vysílá ČT Sport) přivítá v Lisabonu místní Sporting plzeňskou Viktorii. Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba považuje Sporting Lisabon za silného a zkušeného soupeře se skvělými ofenzivními hráči. Přesto doufá, že Viktoria ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy v Lisabonu nezklame a domácí co nejvíce potrápí. „Podle mě je určitě favoritem Sporting, který má mnohem více zkušeností. Na druhou stranu my už dneska máme také nějaké zkušenosti. Určitě budeme chtít Sporting potrápit a možná i překvapit,“ řekl Vrba na tiskové konferenci v Lisabonu.