Drahoš pro LN: Zemana bych se zeptal na financování kampaně a pana Nejedlého

PRAHA Prezidentský kandidát Jiří Drahoš chce prosazovat oddlužení a moderní stát. Odmítá otazníky kolem svého týmu a sponzorů. Hnutí ANO by od něj dostalo svůj pokus na vyjednání vládní většiny, stíhaného Andreje Babiše by ale premiérem nejmenoval. Server Lidovky.cz přináší kompletní verzi rozhovoru, jenž vyšel ve čtvrtek v tištěných LN.

Kvůli publiku v prvním duelu televizním duleu prý ani občas neslyšel svého oponenta. Doufá, že čtvrteční debata na České televizi bude kultivovanější. „Předpokládám, že tam nebude řev zfanatizovaných Zemanových příznivců,“ říká kandidát Jiří Drahoš. Prezident republiky LN rozhovor neposkytl.

LN Jak hodnotíte úterní duel na TV Prima? Kdo ho vyhrál?

Duel musí hodnotit ti, kdo se na něj dívali,a měli by brát v úvahu, jaká v něm byla témata. Chápu, že komerční televize mají zájem o bulvární témata, i když připouštím, že téma migrace veřejnost zajímá. Bylo to ale velmi nevyvážené, prezident mi hned začal dávat jakési nálepky, čili lhal, jako už mnohokrát. Nicméně témata sociální, venkova či infrastruktury, která lidi zajímají, nebo klíčová zahraniční politika tam nebyly. Podle průzkumů církevní restituce nebo právo nosit zbraň tak důležité pro voliče nejsou. Nebo kouření v hospodách, kolik lidí to zajímá?

LN Jako kandidát ale přece musíte obstát i v tomto formátu. Jak jste si s tím poradil?

Já jsem s tím neměl problém. Technicky to bylo nezvládnuté, křičící publikum – a to i některé docela nehezké věci – mě sice nerozhodilo, ale občas jsem ani neslyšel některé pasáže Miloše Zemana. Křeslo také mohlo vyhovovat jen panu Zemanovi, který se tam rozvalil a zapadl do něj, ale sedělo se na něm velmi špatně. Navíc pan prezident dostal podle hodnocení nezávislých odborníků víc času.

LN Očekáváte, že formát dnešní debaty na České televizi bude lepší, klidnější?

V Rudolfinu bude asi důstojnější prostředí. Navíc předpokládám, že tam nebude řev zfanatizovaných Zemanových příznivců. Má tam být tuším zhruba jen šedesát lidí a předpokládám, že publikum bude kultivované.

LN Na co konkrétně se budete chtít Miloše Zemana zeptat?

Určitě bych se rád zeptal, co vlastně za pět let svého mandátu udělal pro tento stát. Já nevím vůbec o ničem. Rád bych také věděl, jaký je jeho názor na financování jeho kampaně. S pobavením jsem sledoval, jak jeho přítel pan Veleba utekl z rozhovoru, když dostal otázku, jak je možné, že Strana práv občanů financuje kampaň Miloše Zemana, ale přitom je, jak známo, zadlužená. Téma je vůbec nevěrohodnost jeho spolupracovníků na Hradě, kancléř bez prověrky a pan Nejedlý, který místo velvyslance v Moskvě Remka seděl na jednání s Putinem. Věcí, o kterých by se dalo a mělo debatovat, je celá řada.

‚Nevím, proč bych se v něčem nemohl s Babišem shodnout‘

LN Jakými konkrétními tématy chcete přesvědčit voliče?

Bezpečný stát, který je schopen postarat se i o ty slabší, již neměli v životě takové štěstí. Bezpečnost je přitom vnější a vnitřní a je třeba ji zevnitř povzbuzovat. Nestrašit tím, co se na nás valí, ale říkat, že to zvládneme. Prezident Zeman má problém s návrhem zákona o oddlužení. Já jsem přesvědčen, že je to správný postup. Stát se výrazně podepsal na tom, že řada lidí upadla do dluhové pasti, protože nechal působit lichvářské firmy. Mělo by být vytvořeno prostředí, které by tlačilo na věřitele, aby nepostupovali tímto způsobem. Stát se z toho nemůže vyvléknout.

LN Má se tedy změnit systém, jak navrhuje ministr Pelikán, nebo má jednorázové oddlužení zaplatit stát?

Může to být kombinace. Můžeme se bavit o tom, nakolik si za to tito lidé mohou sami, ale je třeba jim vyjít vstříc a umožnit oddlužení i bez podmínky splacení třiceti procent do pěti let. Jinak je dluhová past neřešitelný problém. Beru to jako řešení aktuální situace obrovského množství lidí. Rozhodně nikoho nevyzývám, aby toho zneužíval a zadlužoval se. I to musí stát ohlídat.

LN Jaká jsou vaše další témata?

Prezident může aktivně ovlivnit prakticky všechno, byť není ministrem. Může mluvit například o tom, že potřebujeme změnit vzdělávací systém, apelovat na politiky, aby se dívali za horizont čtyř let. Také si může volat ministry nebo se nechat přizvat na zasedání vlády.

LN Aktuální příklad je problém s eRecepty, kterými trpí pacienti i lékaři. Co byste s tím mohl jako prezident dělat?

Pane redaktore, nezlobte se, ale to je už opravdu detail. Neingeroval bych s každou drobností. Mluvil jsem o vzdělávacím systému, to je zásadní věc.

LN Má stát podporovat, či rušit osmiletá gymnázia?

Nejhorší je, když přijde ministr a najednou rozhodne: budeme rušit osmiletá gymnázia. Z odborných kruhů vím, že to nebyl domyšlený krok, ale jednou jsme je zavedli a fungují, takže mohou koexistovat se čtyřletými.

LN Jaké zásadní téma byste jako prezident prosazoval?

Moderní stát, který není byrokratický a vychází vstříc občanovi. Když ten někam zanese svá data, třeba se přestěhuje, neměl by vyplňovat stohy formulářů.

LN V tom se asi shodnete s premiérem, který říká to samé...

Nevím, proč bych se v něčem nemohl s Andrejem Babišem shodnout.

LN Bavili jste se o tom spolu?

Já jsem s premiérem Babišem nehovořil.

Angažmá pro soupeře z prvního kola

LN Vymezujete se vůči spolupracovníkům Miloše Zemana. Kdo budou případně ti vaši?

Jsem v situaci, kdy promýšlím varianty, a zatím jsem se nerozhodl, takže o tom nechci mluvit. Po volbách bych měl případně ještě relativně dost času si to ujasnit.

LN Nemá ale volič vědět, kdo to bude, aby se mohl rozhodnout? Alespoň typově?

Typově můj kancléř bude mít bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň. Miloš Zeman řekl, že si na Hrad vezme pouze řidiče a tajemníka, takže to srovnání je nefér. Nemám k tomu víc co říct.

LN Zvažujete angažmá některého z protikandidátů?

I to mám v hlavě.

LN Konkrétně Pavla Fischera?

Pavla Fischera si vážím, má zkušenosti z diplomacie i vysokého úředníka. Ale zatím jsme o ničem konkrétním nemluvili.

LN Kdy jste se vlastně potkali s Jakubem Kleindienstem?

Potkal jsem ho na ministerstvu kultury, kde pracoval, náhodou na společenské akci a dělal na mě velmi dobrý dojem. Když jsem pak zvažoval lidi do týmu, opakovaně jsem si ho proklepl a věděl jsem, že je to člověk se zkušeností ze soukromého byznysu.

LN Je náhoda, že se nachomýtl ke spoustě divných a podezřelých obchodů?

Já o žádných spoustách podezřelých obchodů nevím.

VIDEO: Co vlastně Miloš Zeman udělal pro tento stát za 5 let jeho mandátu? Já nevím vůbec o ničem, říká Jiří Drahoš

LN Třeba prodal byt expremiérovi Stanislavu Grossovi...

Pane redaktore, nezlobte se, ale to jsou spekulace, o kterých se nehodlám bavit. Běžte za panem Kleindienstem nebo zjistěte, co bylo na té transakci spekulativního, nelegálního či podezřelého.

LN Ale vy jste si pana Kleindiensta vybral...

Nevím o žádné hromadě podezřelých transakcí a kauza, že někdo někomu prodá byt, nezlobte se na mě...

LN K vašim poradcům patří i Petr Kolář, který se v médiích označil za „bývalého ministra zahraničí skupiny PPF“. Bude to mít vliv na vaše případné zahraničněpolitické směřování?

Ne.



LN Je tedy náhoda, že tolik lidí kolem vás a vašich sponzorů má vazby na skupinu PPF miliardáře Petra Kellnera, který například svezl letadlem Miloše Zemana z Číny?

To jsou všechno spekulace. O žádných vazbách na PPF nevím a nic jsem od ní nepřijal, jak vidíte na mém transparentním účtu.

LN Setkal jste se někdy s Petrem Kellnerem nebo Vladimírem Mlynářem, šéfem komunikace PPF a přítelem vašeho vedoucího kanceláře Pavla Koláře?

S panem Mlynářem jsem se setkal mnohokrát, když byl ještě poradcem bývalého premiéra Jana Fischera a když jsem řešil otázky Akademie věd. Pana Kellnera jsem někde zahlédl a to je všechno.

LN Takže PPF nemá jakýkoliv vliv na vaši kampaň?

Vylučuji naprosto jakékoliv vazby na PPF.

‚Prohlášení Trumpa nastartovalo obrovské problémy‘

LN Jak by se Česko mělo stavět k Číně a Rusku?

Jsou to světové velmoci, které jsou politicky někde jinde než my. Naše společnost je orientována západním směrem, jsme součástí euroatlantické civilizace. Na druhé straně to nevylučuje, že bychom s Čínou či Ruskem nemohli dělat byznys. Nevidím důvod, proč bychom seměli před kýmkoli uklánět, jsme suverénní a měli bychom se podle toho chovat.

LN Setkal byste se jako prezident s dalajlamou?

Po desáté: pokud bych se dohodl s vládou a vláda by měla zájem, oficiálně bych se s dalajlamou setkal. Jinak ne, protože není představitelem suverénního státu. Mimo oficiální půdu bych neměl problém se s ním potkat.

LN Obáváte se vlivu čínského kapitálu, který se řeší i v EU?

Čínská hospodářská politika, například v Africe, je velmi expanzivní. Na druhé straně je u nás přes všechny sliby čínský kapitál skoro zanedbatelný.

LN Varoval byste jako prezident před jeho sílícím vlivem?

Určitě, samozřejmě ano.

LN Má se česká ambasáda v Izraeli přesunout do Jeruzaléma?

Jsou odpovědi, které se nedají formulovat ano/ne a o kterých musíme diskutovat, a tohle je jedna z nich. Víme, jaká je situace v izraelsko-palestinském konfliktu, jsem přítel Izraele a beru Izrael jako demokracii mezi řadou autoritativních režimů. Ale u jednostranného kroku tohoto typu bych vždy zvažoval dopad v celém regionu. Prohlášení prezidenta Trumpa nastartovalo obrovské problémy.

LN Měla by pokračovat naše bezvýhradná podpora Izraeli i na půdě OSN?

Ano, z mého pohledu ano.

LN Je pro nás migrace společensky a ekonomicky přínosná?

Pokud to budou lidé, o které tady bude zájem, budou bezpečnostně prověřeni a projdou procedurou povolení k pobytu, tak proč ne. Při návštěvách krajů jsem ve všech firmách slyšel: nemáme lidi...

LN Váš poradce Lukáš Kovanda ale publikoval článek, jenž ekonomický přínos migrace popřel, a následně byl obviněn z překrucování faktů. Radí vám i v těchto otázkách?

Pan Kovanda mi radí v ekonomických otázkách, ve věci migrantů rozhodně ne.

LN Sám jste řekl, že je to otázka důležitá pro firmy.

Na ekonomiku jsou pohledy různé, není to exaktní věda a já si rád vyslechnu názory z různých stran. Ale pak se rozhodnu sám.

Prezident Zeman prý zanedbal české soudnictví

LN Koho byste jmenoval na dvě místa guvernérů ČNB, která se uvolní v prosinci?

Nechtějte po mně jména, určitě bych se poradil nejen s experty v širším týmu, ale i s lidmi z bankovnictví a z akademické sféry.

LN Měli by budoucí viceguvernéři hájit přístup ČNB, která nedávno odmítla ovládnutí české banky čínskou skupinou?

To je detailní spekulace.

LN Guvernér ČNB předal při návštěvě Miloše Zemana v Pekingu osobně licenci tamní významné bance pro pobočku v Česku.

Všichni členové bankovní rady, které bych jmenoval, by byli odborníci,měli nezpochybnitelný morální a odborný kredit.

LN Předchozí prezidenti ale vybírali členy rady ČNB podle svých preferencí a vznikaly kvůli tomu konflikty s vládou.

Řekl jsem, podle čeho bych vybíral. Nevybíral bych žádné kamarádíčky, nejsem ekonom a nemám na tuto sféru žádné vazby.

VIDEO: VIDEO: Urážky jak na fotbalovém stadionu. Fanoušci Zemana a Drahoše seděli v oddělených ‚kotlích'

LN Mají to být lidé, kteří chtějí přijmout euro či věří v zásahy do ekonomiky, jako byly intervence na korunu?

Bankovní rada by měla mít vyvážené složení. I přes osobní preference prezidentů z mého pohledu pracuje vyváženě.

LN Prezident bude vybírat vedení Nejvyššího správního soudu. Koho byste alespoň typově jmenoval?

Nevím, co znamená typově. Má mít 180 centimetrů a šedivé vlasy? Prezident je velmi důležitým aktérem v soudnictví a Miloš Zeman podle názoru představitelů justice tuto oblast zanedbal. S nikým nic prý nekonzultuje. Podobně jako v případě ČNB bych se poradil s odborníky, například se Soudcovskou unií. Vybíral bych nezpochybnitelné právní autority.

LN Kdyby se uvolnilo místo předsedy Ústavního soudu, byl by vhodným kandidátem šéf NSS Josef Baxa?

Bez komentáře.

‚Vetoval bych zákon o podpoře solárů‘

LN Prezident jmenuje šéfa antimonopolního úřadu. Jak dnes funguje a jak by se stát měl stavět k velkým korporacím a ochraně konkurence?

Neznám detailně výsledky fungování úřadu. V kampani jsem navštívil spoustu malých a středních firem a zjevně jsme velmi dlouho podestýlali nadnárodním řetězcům a zahraničním firmám. Vytvářeli jsme jim velmi dobré ekonomické podmínky a často je výsledkem jen logistický sklad nedaleko dálnice. Byl bych velmi pro to, abychom namísto toho daleko víc podporovali české firmy.

LN Měl by prezident jmenovat profesory, rektory či soudce tak, jak mu je systém „servíruje“, nebo může v určité chvíli říci ne jako Klaus a Zeman?

Jako dlouholetý člen akademické obce vím, jak probíhá výběr rektorů, děkanů i jmenování profesorů. Může se stát, že než návrh na jmenování přijde prezidentovi na stůl, něco se přihodí. S nadsázkou řečeno, dotyčný může zabít babičku. Pak bych samozřejmě zvažoval ho jmenovat. Prezident ale nemá ani znalosti, ani tolik informací jako má vědecká rada fakulty a školy. Zasahoval bych tedy výjimečně a naprosto ze zásadních důvodů. Rozhodně ne v případech, kdy Miloš Zeman odmítl jmenovat profesory.

LN V této souvislosti bych se vás chtěl zeptat, jaký je váš pohled na to, jak minulá a současná vláda řídí vědu výzkum a inovace?

Bylo velmi dobře, že minulá vláda měla vicepremiéra pro vědu výzkum a inovace. Pavel Bělobrádek do toho vstupoval jako člověk z politiky, který toho o té oblasti tolik neví, ale oceňoval jsem že si nechá vysvětlit věci a že se baví se širším okruhem expertů. Jsem jednoznačně přesvědčen, že to té oblasti pomohlo. Stanovisko současné vlády, že takový ministr nebo vicepremiér nebude, považuji to za špatné. Není to dobrý krok.

LN Měla by republika podporovat konkrétní špičkové oblasti výzkumu, nebo bychom měli podporovat veškerý výzkum?

Měli bychom podporovat oblasti, kde jsme dobří, ale ty oblasti, které jsou dnes špičkové, se vyvinuly z nějakých oblastí, které na počátku nebyly úplně špičkové. Tedy podpora základního výzkumu, zvláštní ohled na podporu oblastí, kde máme opravdu světové špičky, a to je vše.

LN Můžete jmenovat, které jsou nejšpičkovější?

Máme tradičně velmi dobré chemiky. To neříkám proto, že jsem chemik. Velmi perspektivní jsou robotika, bioinformatika, genetika. Ale těch oblastí je daleko víc, máme v řadě oborů světové špičky.

LN Jaký zákon byste vetoval a nikdy by přes vás neprošel?

Nikdy neříkej nikdy. Co bych ale určitě vetoval v minulosti, by byl zákon o podpoře solárních zdrojů. Každému, kdo má jen trošku přírodovědné či technické znalosti, muselo být už tehdy jasné, že ceny panelů půjdou rapidně dolů. Podmínky byly proto jasně nastaveny špatně.

Vládu ANO s KSČM a SPD by Drahoš nejmenoval

LN Jak se díváte na rozložení sil ve sněmovně? Existuje demokratické a přijatelné řešení současné situace, nebo musí vyústit do předčasných voleb?

Předčasné volby jsou nejzazší řešení. Všichni víme, že aktuálním problémem pro sestavení funkční většinové koalice je osoba Andreje Babiše jako trestně stíhaného kandidáta na premiéra. Jako prezident bych proto už v prvním kole pověřil vítězné hnutí ANO jednáním o sestavení vlády, ale Andrej Babiš by ode mne slyšel, že on nemůže být premiérem. Z výroků napříč politickým spektrem usuzuji, že vadí jeho stíhání a není to principiální neshoda s ANO. Předpokládám tedy, že koalice by mohla vzniknout.

LN Ale Andrej Babiš je jediným kandidátem ANO.

Nikdy neříkej nikdy. Postoj Andreje Babiše podpořený Milošem Zemanem je dnes takový, jaký je. I pan Babiš je ale politik a věřím, že se s ním dá jednat. Pokud ale prezident řekl, že mu nechá první i druhý pokus, je situace jiná.

LN Jak konkrétně byste překonal při druhém pokusu překážku v podobě Andreje Babiše?

Jednáním. Já jsem řekl nikdy neříkej nikdy a žádná věc není definitivní. Myslím, že jsem to pojmenoval naprosto jasně.

LN Jsou-li předčasné volby nejzazší řešení, je lepší koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty a Okamurovou SPD?

To jsou spekulace. Požadoval bych stojedničkovou většinu. Menšinovou vládu beru jako určité nouzové řešení.

LN Jmenoval byste vládu opřenou o podporu KSČM a SPD?

Ne. Jednal bych s politiky tak, aby k tomu nemuselo dojít.

LN Pak musí být ve vládě ANO.

Ale my se nebavíme o tom, že ANO nemá být ve vládě. Už bylo v koaliční vládě, která fungovala. Občas to drhlo, ale to je problém každé koalice.

LN Může prezident zabránit koalici s komunisty a extremisty?

Jsem přesvědčen, že to je v silách prezidenta, je klíčový hráč při sestavování vlády. Nemůže ale dopředu deklarovat jednu jedinou cestu. Politika je o vyjednávání a posunech názorů.

LN Nehandicapuje vás, že nejste v jednáních tak zběhlý jako Miloš Zeman?

Z mého pohledu hraje jen svoje hry, ale nehraje pro tuto republiku. Snažil bych se hrát hru, která je důstojná a pomůže této zemi. Miloše Zemana tohle nezajímá.

LN Není pro vás těžší, že neznáte všechny politické hráče, jejich preference a zvyky?

Řadu politiků znám, nespadli z Marsu. U jiných, jako je pan Okamura, si to dovedu domyslet, znám jejich názory. S politiky jsem se stýkal osm let, nejsem politický nováček. Vyjednávat s nimi umím.

LN Ale vyjednával jste z pozice šéfa Akademie věd.

Nemám obavy, že bych nezvládl roli prezidenta při vyjednávání s politiky. To není žádné kouzlo.

LN Pociťujete podstatný rozdíl v kampani před prvním kolem a po něm?

Rozdíl to je. První kolo bylo o debatách mezi osmi kandidáty, které byly věcné a často jsme se shodovali. Teď je to kampaň jeden na jednoho s pomluvami, nálepkováním, lhaním. Pomluvy se o mně objevovaly už dříve, teď se přidaly billboardy s nápisem „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ Vzkázal jsem pánům Nejedlému, Ovčáčkovi a Mynářovi, že tato země není jejich. Čekám, že se ve zbývajících dnech ještě může něco objevit. Je to finále. Časově omezený souboj dvou kandidátů v daleko větším tempu, a to i mediálně.

LN Baví vás to?

Baví.