Zemanova podzimní cesta do Číny platí, sdělil Hrad. Jinak k potížím CEFC mlčí

PRAHA „Ano,“ vyjádřil se Pražský hrad v krátkosti k otázce, zda prezident Miloš Zeman i přes aktuální kauzu kolem CEFC zamíří na podzim do Číny. Coby velký příznivce čínských investic v Česku tedy své plány na podzim kvůli současným otřesům ve společnosti měnit nebude. Serveru Lidovky.cz to potvrdil mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Zatímco si spolumajitel a zakladatel firmy J&T Patrik Tkáč s odvolaným místopředsedou představenstva „evropské“ CEFC JaroslavemTvrdíkem vyměňují před zraky uživatelů sociální sítě Twitter neformálně laděné ostré vzkazy, prezident Miloš Zeman zvolil taktiku úkrytu.

Hrad již během pátku avizoval, že se k aktuální situaci nebude vyjadřovat. A svůj slib beze zbytku naplnil. „Žádný komentář nebudeme poskytovat,“ odrazil dotaz serveru Lidovky.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Explicitně ani nesdělil, zda je Jie Ťien-ming, který je v Číně vyšetřován pro podezření z porušení zákona a který podle vedení CEFC odejde z čela firmy, stále Zemanovým poradcem.

„Viz vyjádření v uplynulých týdnech,“ napsal v krátkosti Ovčáček v sms zprávě. Konkrétní odpověď zato uvedl v reakci na otázku, zda se Zeman stále - navzdory otřesům v společnosti CEFC - chystá navštívit Čínu. Ovčáčkovo „ano“ však zaznělo bez dalších podrobností o cestě.



Na konci března si přitom Zeman ještě nepřipouštěl výrazné komplikace na lince Čína-Česko, kterou tehdy ovlivnila informace o vyšetřování jeho poradce a šéfa skupiny CEFC Jie Ťien-minga.

Je potřeba připomenout, že Zeman tehdy poslal své poradce Vratislava Mynáře, Martina Nejedlého a v neposlední řadě Jaroslava Tvrdíka do Číny - za peníze prezidentské kanceláře, jak později sdělil - s plánem zjistit, „zda má společnost nadále zájem investovat v České republice“.

Ačkoli byl nyní Tvrdík odvolaný z pozice místopředsedy představenstva evropské CEFC, což on sám zpochybňuje, Zeman se nechce vyjadřovat.



V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes na napjatou situaci v CEFC na konci března reagoval slovy: „Je to záležitost čínských institucí a nikoli moje. Já se vůbec nechci vměšovat do čínských vnitřních záležitostí. Byl jsem informován, že tento muž (Jie Ťien-ming - pozn. red.) opustil vedení CEFC, a důvod, proč jsem poslal do Číny své tři emisary, se týkal toho, aby zjistili, zda CEFC bude i nadále vlajkovou lodí čínských investic v České republice“.

Prezidentovi se prý dostalo ujištění, že ano. „Ale co více, CEFC Europe bude posíleno čtyřiceti devíti procenty minoritního podílu státní firmou CITIC Group. Což je jedna z nejvýraznějších firem na světě. Nu, a já doufám, že to pomůže čínské expanzi,“ prohlásil tehdy.

V rozhovoru pak Zeman vyzdvihoval například fotbalový klub Slavia jako „krásný příklad“, který ukazuje, že sportovní klub, „který byl dole, se díky čínským investicím dostal až na mistra ligy“. Vyslovil také přání, aby „došlo k dalším Slaviím v české ekonomice“.

Čínská CEFC si před časem vybrala Česko jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovu Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy korun).