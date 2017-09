Zemřel herec Jan Tříska. Podlehl následkům pádu z Karlova mostu

PRAHA Herec Jan Tříska zemřel na následky sobotního pádu z Karlova mostu. Bylo mu 80 let. Serveru Lidovky.cz to potvrdil zdroj z Ústřední vojenské nemocnice, kde byl Tříska hospitalizován. Během své kariéry ztvárnil řadu divadelních i filmových rolí. Trvale žil v americkém Los Angeles, ale do Česka jezdil často na natáčení.

V sobotu podle některých svědectví skočil do Vltavy z Karlova mostu. Z vody jej vytáhli cestující z výletní lodi, kteří mu poskytli první pomoc. O necelé dva dny později Tříska zemřel. Jako první o tom informoval server iDnes.cz.



Slavný herec se narodil 4. listopadu 1936 v Praze. Mezi roky 1955 až 1959 studoval na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU), aby se hned po vystudování stal v té době nejmladším členem činohry Národního divadla v Praze. V roce 1966 odešel do Divadla za branou režiséra Otomara Krejči. Hostoval i v městském divadle v Kladně. V roce 1968 si vzal svou celoživotní partnerku, hereckou kolegyni Karlu Chadimovou.



V roce 1977 emigroval do Kanady a později Spojených států, kde se v roce 1982 natrvalo usadil v Los Angeles. Herecky se angažoval v Hollywoodu - zahrál si střelce ve slavném filmu Miloše Formana Lid versus Larry Flint, objevil se také ve snímcích Highlander, Ronin, 2010: Druhá vesmírná odysea a řadě dalších. Celkem si v Americe zahrál ve 44 filmech.





Po sametové revoluci se začal vracet do Česka za divadlem a natáčeními. V roce 1991 ho režisér Jan Svěrák obsadil do jeho životní role - nekompromisního učitele Igora Hnízda ve filmu Obecná škola, který byl dokonce nominován na Oscara. Exceloval i ve filmech Rok ďábla (2002), Želary (2003), Horem pádem (2004) a naposledy ve snímku Po strništi bos (2017), dějovému předchůdci Obecné školy. Dne 23. března letošního roku obdržel na Mezinárodním filmovém festivalu Febiofest cenu Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii.

Tříska se po svém návratu aktivně zapojil i do divadelní činnosti. Dlouhodobé angažmá našel i v Divadle Na Jezerce, kde si zahrál třeba v komedii Kumšt francouzské dramatičky Yasminy Rezové. V roce 2002 za svého krále Leara zahraného na Shakespearových slavnostech obdržel divadelní cenu Alfreda Radoka.

V sobotu 23. září odpoledne herec za nejasných okolností spadl či skočil z Karlova mostu do Vltavy. Po vytažení z vody nejevil známky života. Po obnovení životních funkcí byl záchranáři v kritickém stavu převezen do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam svým zraněním nakonec podlehl.