Zemřel jeden z ‚otců privatizace‘, exministr Tomáš Ježek. Bylo mu 77 let

PRAHA Zemřel bývalý politik, ekonom a pedagog Tomáš Ježek. Bylo mu 77 let. O jeho úmrtí informoval LN někdejší premiér Petr Pithart, v jehož vládě Ježek zastával post ministra bez portfeje.

Podle Pitharta podlehl Ježek vážné nemoci. „Na posledním setkání se Tomáš omluvil, to bylo před 14 dny. Já jsem nevěděl, že je tak vážně nemocný,“ řekl expremiér ČTK.



„Zpráva o úmrtí mého dlouholetého kolegy a přítele Tomáše Ježka mne velmi zarmoutila. Má velkou zásluhu na naší ekonomické transformaci a na úspěšném průběhu a výsledcích privatizace,“ řekl serveru Lidovky.cz Václav Klaus. „Mrzelo mne, že se mi v jisté chvíli začal politicky a později i lidsky vzdalovat a jeho pozdější zahořklost mne velmi trápila.“

„Zemřel člověk, který upřímně věřil své práci a jejímu smyslu,“ vzkázal pro server Lidovky.cz prezident Miloš Zeman přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.



Tomáš Ježek spolu s Václavem Klausem a Dušanem Třískou navrhli kupónovou privatizaci, která proběhla ve dvou vlnách v letech 1992 a 1994. Tato metoda prodeje státního majetku spočívala v tom, že každý občan mohl získat knížku s kupony za tisíc korun, které se pak mohly vyměnit za akcie státních podniků.

Později však privatizaci kritizoval. Trh s akciemi podle něj fungoval příliš dlouho bez dozoru, což na celou privatizaci vrhlo stín, jelikož mohlo docházet k podvodům. V posledních letech proto říkal, že s Václavem Klausem by již znovu nespolupracoval.

Ježek pomáhal v roce 1989 založit stranu ODA a ve volbách v roce 1990 byl zvolen za Občanské fórum do České národní rady. V první polovině tohoto roku byl poradcem ministra financí Václava Klause, od června byl poté ministrem bez portfeje pro správu národního majetku ve vládě Petra Pitharta.



Znovu zvolen byl v roce 1992 a po přeměně národní rady v poslaneckou sněmovnu byl poslancem do roku 1996. V roce 1995 přitom po sporech s předsedou ODA Janem Kalvodou vystoupil ze strany a přešel do ODS. Později dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu.



Mezi lety 1992 a 1994 byl také předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku ČR.



Od devadesátých let také vyučoval na Národohospodářské fakultě pražské Vysoké školy ekonomické.