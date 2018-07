Zemřel ruský spisovatel Vojnovič. Předpověděl éru Putina a jeho dílo o vojáku Čonkinovi zfilmoval Menzel

MOSKVA Zemřel ruský spisovatel Vladimir Vojnovič, který předpověděl éru nynějšího ruského prezidenta Vladimira Putina. S odvoláním na sdělení umělcovy známé Julije Pessinové o tom v sobotu informoval server Lenta.ru.

Vojnovič, kterému bylo 85 let, v pátek pozdě večer podlehl srdečnímu záchvatu, uvedla Pessinová.

Vladimir Vojnovič je v České republice a na Slovensku znám především románem Život a neobyčejná dobrodružství vojína Ivana Čonkina, a to díky jeho zfilmování v režii Jiřího Menzela. Film, na němž se jako scénárista podílel Zdeněk Svěrák, se odehrává v ruské vesnici za druhé světové války a je parodií na sovětské válečné filmy.

V polovině 80. let Vojnovič v románu Moskva 2042 předpověděl, že k moci se dostane bývalý agent komunistické tajné policie KGB sloužící v Německu. Toto proroctví se naplnilo už na přelomu let 1999 a 2000, kdy první ruský prezident Boris Jelcin předal moc do rukou Putina, který svého času jako důstojník KGB sloužil v Drážďanech ve východním Německu.