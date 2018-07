ŽIVĚ: Začalo jednání za zavřenými dveřmi. Trump chce s Putinem vycházet dobře

HELSINKI/PRAHA Helsinki v pondělí hostí dva z nejmocnějších mužů planety, prezidenty USA a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Mají jednat o ruském vměšování do amerických voleb, situaci v Sýrii, ale i na Ukrajině. Ani jedna strana však neočekává velké „zisky“.

„Diplomatická hra pokračuje,“ komentovali současný stav redaktoři serveru The Guardian. Podle zpravodajky CNN Kaitlan Collinsové měli totiž prezident Trump a první dáma opustit místo setkání s finským prezidentem asi hodinu předtím, než jej ve skutečnosti opustili.

Čekání způsobilo zpoždění letadla Vladimira Putina. Nakonec však na Trumpovi čekal ruský prezident, jelikož Trumpova kolona vyrazila později.

Putin zamířil z letiště přímo do prezidentského paláce. Poprvé přitom použil speciální ruskou prezidentskou limuzínu Aurus, která je údajně větší než reprezentační vůz prezidenta USA přezdívaný The Beast (Bestie).

Podle původního protokolárního plánu měl podle agentury TASS Trump Putina v prezidentském paláci očekávat. Šéf Bílého domu ale podle televize CNN své plány změnil poté, co se Putin cestou do Helsink zdržel. Trump s odjezdem ze svého hotelu podle americké televize vyčkal až do chvíle Putinova příjezdu do prezidentského paláce.

Ve finské metropoli mezitím probíhají protesty, jak proti americkému, tak i ruskému prezidentovi. Muži měli začít jednat ve 12:20 SELČ, plán se tak bude muset posunout.



Trump během prvního setkání gratuloval Putinovi k úspěšnému fotbalovém mistrovství světa a poté zmínil řadu témat, o kterých chce mluvit včetně Číny a jadernému odzbrojení. Nezmínil však ovlivňování amerických voleb Ruskem, což očekávali jak demokraté, tak republikáni.

Za zavřenými dveřmi budou hlavy států jednat přibližně devadesát minut. Společná tisková konference je naplánovaná na 15:50. V šest večer americký prezident opustí Finsko.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov se nechal slyšet, že věří, že summit bude „dětským krůčkem“ směrem k napravení mimořádně špatných vztahů mezi USA a Ruskem.

Trump se s Putinem setkává v Helsinkách v době přetrvávající diplomatické krize kvůli ruskému vměšování do amerických voleb, ale i vyhoštění diplomatů kvůli otravě bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Napětí mezi státy připustil ve svém ranním tweetu i sám Trump.

„Náš vztah s Ruskem NIKDY nebyl horší díky mnoha letům bláznovství a hlouposti USA a nyní - zmanipulovaného honu na čarodějnice,“ napsal šéf Bílého domu, který honem na čarodějnice běžně označuje vyšetřování vměšování Ruska do voleb v USA.