Změňte dosavadní stanovy i poměry, kritizují ČSSD její vlastní sdružení

PRAHA Před nedělním mimořádným sjezdem ČSSD v Hradci Králové, kterému chce většina kandidátů na předsedu nabízet plán na sjednocení dlouhodobě viditelně rozdělené strany, se objevilo několik iniciativ, které kritizují současné poměry v sociální demokracii. Po vzniku platformy Zachraňme ČSSD či kritickém dopisu odborných komisí strany se naposledy ve čtvrtek ozvaly přidružené organizace, kterým vadí záměr odstranit ze stanov kvóty pro ženy či mladé v orgánech strany a na kandidátkách.

Platforma Zachraňme ČSSD vznikla začátkem roku v okruhu dlouhodobých kritiků vedení strany v čele s bývalým jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou. Na svém jednání před měsícem v Táboře platforma potvrdila, že na mimořádném sjezdu navrhne změny stanov, aby bylo možné zvolit nového předsedu ČSSD všemi členy.

Sjezd by podle jejich představ měl fungovat jako permanentní, kdy by se pouze přerušil a ve stejném složení, bez nutnosti znovu v okresech a krajích vybírat delegáty, by se znovu scházel.



Vedle Zimoly, který bude v Hradci kandidovat na předsedu strany, jsou signatáři výzvy například hejtmani Ivana Stráská a Jiří Běhounek, poslanec Jaroslav Foldyna, bývalý ministr Zdeněk Škromach a někdejší hejtman Michal Hašek.

Poslední dva byli společně se Zimolou či dalším kandidátem na šéfa ČSSD Milanem Chovancem po minulých volbách účastníky tzv. lánské schůzky s prezidentem Milošem Zemanem, která měla za cíl odstavit od vyjednávání o vládě tehdejšího předsedy ČSSD a pozdějšího premiéra Bohuslava Sobotku.

Jiří Zimola, bývalý jihočeský hejtman.

V polovině ledna vytvořili platformu také předsedové odborných komisí ČSSD. V dopisu, který má k dispozici, kritizují, že ačkoliv odborné komise tvoří několik stovek fundovaných odborníků, jejich vliv na program strany je minimální až nulový. „Stanoviska komisí předávaná v posledních letech vedení strany prostřednictvím usnesení komisí byla soustavně ignorována a komise se obvykle nedočkaly žádné zpětné reakce,“ stojí v dopisu.



Oranžový klub, Mladí sociální demokraté nebo Idealisté

Ignorování výstupů komisí ze strany vedení či ministerstev je podle komisí nejen nezdvořilé, ale vedlo i k politickým chybám. Za cíl si platforma dala posílení role odborných komisí mimo jiné tak, aby měla podíl na tvorbě programových dokumentů strany. Volají také po tom, aby se zlepšilo administrativní zázemí komisí v Lidovém domě, a po pořádání programových konferencí, seminářů a workshopů.

Oranžový klub, Sociálně demokratické ženy, Mladí sociální demokraté a Idealisté, což jsou sdružení spojená se stranou, kritizují navrhované změny stanov. Návrh počítá se zrušením kvót, které zaručují ženám či členům do 30 let zastoupení v orgánech strany či na kandidátkách.

Ve společném prohlášení tvrdí, že jde o líbivé řešení, které ale není cestou z volební porážky. „Kvóty fungují. Kolektivy složené z lidí různého věku, pohlaví a zkušeností mají lepší výsledky než skupiny, kde jsou všichni stejní,“ napsaly organizace.

Roman Váňa, který v posledních měsících vedl skupinu pracující na změnách stanov, minulý týden řekl, že po zrušení kvót volá většina členů i orgánů. „Aby nikdo nebyl diskriminován ani pozitivně, ani negativně. Toto všichni žádají odstranit, aby člen sociální demokracie byl jednoho typu a všichni měli stejná práva,“ vysvětlil.

Podle kritiků záměru však většina sociálnědemokratických stran v Evropě kvóty má a ČSSD by se jim zrušením opatření vzdálila. „Snaha o zapojení různých znevýhodněných skupin patří neoddělitelně k jádru sociálnědemokratické tradice,“ tvrdí.

ČSSD bude v Hradci po podzimním volebním neúspěchu hledat nové vedení. O funkci předsedy se bude ucházet sedm kandidátů, vedle úřadujícího předsedy Milana Chovance a Zimoly také například místopředseda Jan Hamáček. Kandidátů na místopředsedu je na třicet. Kvůli nabitému programu jednodenního jednání se počítá s tím, že sjezd bude přerušen, je tak otázkou, zda se například na stanovy dostane už v neděli.