Zóna plná umění. Česká televize startuje nový pořad a web o kultuře

PRAHA Česká televize přichází s novým kulturním magazínem ArtZóna a stejnojmenným webem. Magazín se bude vysílat každé úterý na ČT art, poprvé jej diváci spatří 9 .ledna ve 20.20.

Nový magazín, tak jak bylo dříve ohlášeno, nahradí pět kulturních pořadů zaměřených na jednotlivé obory, které vesměs skončily závěrem roku – Divadlo žije, Terra musica, ASAP, Konfrontace Petra Fischera a Jasná řeč Josefa Chuchmy. Poslední jmenovaný nyní jako projektový manažer ČT art odpovídá za obsah webu, který bude samostatný, ale měl by být zároveň koordinovaný s pořadem na obrazovce.

Pro ten vznikl nový tým, režisérem ArtZóny je Jakub Skalický, který se podílel na pořadu o alternativní kultuře Paskvil, dramaturgicky bude pořad zajišťovat redaktorka a moderátorka Lucie Klímová. Dvaapadesát minut trvající magazín bude moderovat Saša Michailidis, publicista a bývalý ředitel Radia 1. Pořad bude vznikat v pražském a brněnském studiu, přičemž optimální by mělo být, že se každé studio bude věnovat i regionům. Rozpočet ArtZóny má být dostačující a údajně i vícenásobně překročí rozpočty bývalých oborových pořadů, konkrétní suma však známá není.

Od videa až po kritické reflexe

Nový kulturní web české televize bude mít čtyři sekce a chce nabídnout nejrůznější formáty, důraz klade i na názorovou stránku. „Máme šest spolupracovníků na každý obor, jejich úkolem bude sledovat, co se v dané oblasti aktuálně děje a postarat se o příslušné reflexe. Sekce Video by měla sloužit i České televizi – uživatel by tam měl najít různé pořady natočené o jednotlivých oborech roztříděné podle přehledných kategorií. Oslovuji desítky institucí od Národního divadla až po regionální galerie, aby nám poskytly svá videa a diváci se tak mohli seznámit s celým spektrem kulturního dění v republice,“ vysvětluje Josef Chuchma. Další sekce nazvaná 360 bude přinášet nejrůznější informace z kulturního dění. „Bude to takové obhlížení kultury přes videa, rozhovory, zprávy. Pak máme sekci Inside, která nabídne prostor pro názory, tam budou psát již zmínění externisté. O divadlo se bude starat Ester Žantovská, o výtvarné umění Jiří Ptáček, o hudbu Karel Veselý, o film Kamila Dolotina a třeba o opeře bude psát Ladislav Čumba a další. Samozřejmě že budou přispívat i zaměstnanci České televize.“ Čtvrtá rubrika nového kulturního webu se jmenuje Profil a chce veřejnost seznamovat s málo známými umělci. „Ti by měli být představeni různými formami od videa až po fotografie.“

Očekává se, že první dva až tři měsíce se ArtZóna bude trochu hledat a ladit svou spolupráci s dalšími redakcemi. „Chtěl bych, aby vznikl obecně kulturní web, který momentálně v mediální nabídce chybí. Jeho účelem také bude dostat k televiznímu obsahu publikum, které televizi vůbec neotevírá. Je to vlastně i jeden z důvodů, proč web vznikl, neboť průzkumy ukazují, že lidi do pětadvaceti televize nezajímá a souvisle vysílání vůbec nesledují,“ doplňuje Chuchma.

Web bude pochopitelně informovat i o programu ČT art a bude s ním provázaný. „Teď kupříkladu uplyne sto let od narození Ingmara Bergmana, a tak bych mu rád věnoval tematický blok. ČT art nepochybně bude k tomuto výročí vysílat filmy a náš web na to může upozornit tak, aby se k tomu dostali uživatelé Facebooku a dalších sociálních sítí.“