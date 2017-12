Lávka v Troji měla nejspíš konstrukční vadu. Nymburk uzavře stejný přechod přes Labe

PRAHA Nymburk ve středu odpoledne uzavřel lávku přes Labe, která je totožné konstrukce a od stejného projektanta jako zřícená lávka v Praze Troji. Podle prvotního zjištění policie má lávka pravděpodobně systémovou konstrukční chybu, při které dochází ke korozi předpínacích lan, řekl starosta Nymburku Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk).

„Na základě uvedeného nám bylo doporučeno ukončit provoz lávky, dokud nebude prokázána její bezpečnost,“ řekl Fojtík.

Pražská policie uvedla, že žádné takové oficiální stanovisko nevydávala. „Na takový závěr je pro nás brzy, potřebujeme jednoznačný názor znalce,“ řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle něj by navíc taková informace byla nejspíše v kompetenci magistrátu hlavního města, potažmo technické správy komunikací jakožto správce trojské lávky. „Podle mého názoru byl projekt lávky v pořádku,“ řekl ve středu projektant Jiří Stráský. Blíže se k tématu nehodlá nyní vyjadřovat.

„My jsme byli v pondělí pozváni, abychom se šli podívat na trojskou lávku, kde už jsou v pokročilém stadiu práce související se zkoumáním trosek, které tam zbyly. Kriminalista, který to tam má na starosti, nám sdělil, že policie vydá směrem k ministerstvu dopravy pokyn, že si myslí, že jde o systémovou chybu,“ řekl ve středu Václav Hvízdal, ředitel specializované firmy Pontex, která v Nymburce zhruba před rokem a půl lávku zkoumala. Podle něj by pak bylo na ministerstvu, jak by s takovou informací dále naložilo.



„Víceméně šlo o to, že tu konstrukci nejde dobře zainjektovat a kvůli tomu reznou ty kabely,“ řekl Hvízdal. S odvoláním na informace od zástupce policie zaslala firma Pontex do Nymburka dopis, v němž doporučuje uzavření lávky přes Labe. „Ten dopis byl zaslán i příslušnému kriminalistovi v kopii,“ dodal ředitel.



Jen pár metrů od uzavřené lávky v Nymburku je silniční most, město ale nemůže kvůli bezpečnosti lidi na tento most pustit. „Bude to kontrolovat policie, lidé musejí Labe přejít přes železniční most, přes zdymadlo nebo využít městskou dopravu,“ řekl Fojtík. Před vstupem na most je z každé strany na chodníku instalováno zábradlí, lidé by tak při vstupu na most museli vstupovat do jízdní dráhy aut.

Na to, že trojská lávka by mohla mít konstrukční vadu, upozornila ve středu ymburk specializovaná firma Pontex, která v Nymburce zhruba před rokem a půl lávku zkoumala. V minulém týdnu se zástupci firmy sešli s vedením města, aby společně zrevidovali výsledky poslední kontroly. Město následně oznámilo, že s další fyzickou kontrolou lávky počká na předběžné výsledky vyšetřování příčiny pádu trojské lávky.

Lávka v Troji se zřítila do Vltavy v sobotu 2. prosince. Neštěstí, při němž byli zraněni dva lidé těžce a dva lehce, vyšetřuje policie. Město Praha přiznává, že lávka mezi Trojou a Císařským ostrovem byla ve špatném stavu. Tvrdí ale, že stav nebyl havarijní a nic nenasvědčovalo tomu, že by lávka z roku 1984 měla spadnout. Policisté by měli ještě tento týden ukončit vyšetřování částí zřícené trojské lávky ve vodě. Trosky pak dál budou zkoumat jeden až dva měsíce.