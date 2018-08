ZVĚŘINA: Brno je první. Vysoké školy se k opisování musí nějak postavit

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek se postavil k problému vadných (rozuměj opsaných) diplomových prací čelem. „Jeho“ škola bude prověřovat namátkově diplomky z let 2000 až 2009, protože v tomto období si doplňoval vysokoškolské vzdělání obrovský počet úředníků a zároveň neexistoval software, který by pomohl plagiát snadno odhalit.

Řeknete si, tohle je snad minimum, vždyť každá pořádná škola dbalá své pověsti by měla mít snahu se očistit a dokázat, že kvalita poskytovaného vzdělání je jí svatá. Jenže kontroly, byť by byly plošné, hloubkové a třeba neprůstřelné, jsou k ničemu, když dotyčným už nikdo diplom nevezme.

Podvodníci zvítězili, tedy jen do té míry, že si doplnili, ve většině zcela zbytečně vyžadované, vysokoškolské vzdělání. Ovšem jestli má někdo na triku opsanou diplomku, pak mu musí být jasné, že do veřejných funkcí by se neměl hrnout.



Bude zajímavé sledovat ostatní školy, tedy alespoň ty, které svou pověst hlídají, jestli se k problematice vůbec veřejně vyjádří. Je samozřejmě daleko pohodlnější předstírat, že se mne problém netýká, a ne jako v Brně něco přezkoumávat.

Právě z počínání brněnské „Masaryčky“ je ale zřejmé, že každý odhalený podvod zvýší její důvěryhodnost a též ulehčí práci akademikům. Na školu, která nepřipouští podvody a chyby nezametá pod koberec, se nehlásí hromadně opisovači a podvodníci. O to lépe se bude na takové škole učit.

A mlčící pochybné výrobny otitulovaných? Ty se mohou tvářit nadále nezúčastněně a v okamžiku, kdy bude odhalen nějaký opisovač s jejich diplomem, se rozhořčit a dělat ze sebe oběť podvodu. Nic těmto alibistickým školám nehrozí, jakýkoli papír o vysokoškolském vzdělání je stále zárukou zaměstnání a při chronickém nedostatku pracovní síly ještě dlouho bude. Takové počínání je sice pohodlné a jakoby neprůstřelné. V dlouhodobé perspektivě však likviduje pověst vysokého školství jako takového a může se akademické sféře vymstít. Například až budou zdůvodňovat, proč potřebují víc peněz daňových poplatníků.