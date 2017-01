Lepší čistička stojí tolik, co tři naše rozpočty

U velikosti naší obce jsou peníze zpravidla nachystány na jeden větší investiční záměr za spolufinancování z dotace a pár těch menších, doplňkových, které se týkají až už to údržby či nějaké menší akce, která nemá úplně zásadní vliv na chod obce, avšak jsou velice důležité. V loňském roce se nám z dotace podařilo zrekonstruovat fasádu obecního úřadu a požární zbrojnice a rozšířit rozvod veřejného osvětlení.

Jako většina obcí se zastupitelstvo rozhoduje do čeho ten daný rok investovat podle toho, zda na danou akci obdrží nějakou dotaci. Máme nachystány projekty, s kterými se nyní snažíme uspět ať už v národních či evropských dotačních fondech. Bez příslibu dotace se větší akce v takto malých obcích nedají zpravidla realizovat.

Pro rok 2017 máme schválen rozpočet na příjmové straně 2,8 milionů korun. Z těchto peněz se nám daří zajistit chod obce a realizovat připravované akce.

Na intenzifikaci čistírny odpadních vod ale potřebujeme celkem 8,9 milionu korun, což jsou celé tři rozpočty obce. Nezbývá proto, požádat o dotaci. Tuto za poslední dekádu největší investiční akci máme připravenou až do fáze stavebního povolení a budeme čekat na rozhodnutí. Pokud peníze dostaneme, pevně věřím, že by se realizace mohla stihnout v co nejkratší době. Celá příprava trvá přes dva roky a máme v ní prozatím přes milion korun z vlastních prostředků.