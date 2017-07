50 tisíc uprchlíků a dost. Spojené státy v noci zavřou migrantům hranice

Uprchlíci na cestě do USA. | foto: Reuters

WASHINGTON Spojené státy se k závěru středečního večera chystají na základě protiimigračního dekretu výrazně omezit své uprchlické programy. Stane se tak po naplnění stávající kvóty pro příjem 50 tisíc běženců na letošní fiskální rok. Ministerstvo zahraničí podle listu The Huffington Post uvedlo, že uprchlíci s již dohodnutými cestami mohou po celý dnešek bez obav nastoupit na let do USA.

Trumpova velká výhra. Nejvyšší soud USA částečně odblokoval imigrační dekret „Jakmile dosáhneme počtu 50 tisíc přijatých uprchlíků pro fiskální rok 2017 (končící v září), vstup do uprchlického programu USA bude umožněn jen těm osobám, které mají důvěryhodné vztahy bona fide (v dobré víře) k osobám či subjektům ve Spojených státech,“ citoval deník mluvčí ministerstva zahraničí.

Zpřísnění programu umožnil nejvyšší soud, který částečně odblokoval protiimigrační dekret prezidenta Donalda Trumpa. Ten umožňuje na 120 dní pozastavit vstup do USA všem běžencům, kteří nemají na USA úzké rodinné, studijní či obchodní vazby. USA již nyní v rámci dekretu znemožňují vstup občanům šesti převážně muslimských zemí, pokud nesplňují podmínku zmíněných důvěryhodných vztahů.