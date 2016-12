Alexandrovci jsou vojáci, ti umírají, napsal europoslanec Štětina. Hrozí mu smrtí

„Alexandrovci jsou vojáci. Letěli do války. Zahynuli. Ve válce vojáci umírají. Byli osudem ušetřeni potupy tance na hrobech mrtvých z Aleppa. Těch mrtvých, které zabili jejich kolegové ve zbrani,“ napsal Štětina na svůj facebookový profil pár hodin poté, co se do Černého moře zřítil ruský letoun s 64 členy armádního pěveckého sboru na palubě. Alexandrovci byli na cestě do válkou sužovaného syrského Aleppa, kde měli koncertovat pro ruské vojáky.

Štětinův příspěvek vyvolal okamžitě vlnu reakcí. Nevyhnul se negativním, ani těm nenávistným, v nichž mu desítky lidí přejí smrt. Někteří mu dokonce smrtí přímo hrozí. Obrázek s oprátkou ve středu našel i po otevření emailové schránky.

„Výhrůžky smrtí se na sociálních sítích staly součástí vulgární subkultury. Je to cena, kterou platíme za svobodu slova,“ sdělil europoslanec serveru Lidovky.cz. Vulgarity na sociálních sítích prý zásadně neblokuje, jelikož si tak jejich autoři vytvářejí svůj vlastní portrét.

Policii vyhrožování už dvakrát nahlásil. V obou případech však dosud úspěšný nebyl, neboť jejich řešení bylo odloženo. Podle Štětiny jde přitom o nebezpečný společenský fenomén, kdy negativní reakce pracují s metodou, že mu vloží do úst, co nikdy neřekl. „Někdy mají masové útoky s výhrůžkami charakter řízené akce lavinovitého typu. Například Haló noviny, komunističtí či prokremelští trollové napíšou pomlouvačný článek, který je vzápětí masově sdílen a komentován,“ uzavřel Štětina.

Podobně se k Alexandrovcům vyjádřil i zástupce think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Ten na Facebook napsal: „V ruském letadle zemřeli převážně představitelé ruských ozbrojených sil na cestě do válečné zóny, ve které má ruská armáda na svědomí masivní a v poslední dekádě bezprecedentní vyvražďování civilistů ve stylu vyvražďování Čečenska. (...) Cestující daného letu byli na cestě podpořit toto ruské válečné tažení. Nebyly to žádné nevinné babičky na vánočních trzích.“ Ani on nebyl urážek a výhrůžek fyzickou likvidací uštědřen.

Ruský letoun Tu-154 se zřítil do Černého moře 25. prosince s 92 lidmi na palubě. Alexandrovce přepravoval na vystoupení pro ruské vojáky nasazené v syrské občanské válce. Záchranáři nevylovili z moře nikoho živého. Putin kondoloval pozůstalým a na pondělí 26. prosince vyhlásil státní smutek.

Jeden ze zpěváků souboru uvedl, že na palubě zříceného stroje byli takřka všichni členové pěvecké části Alexandrovova souboru s výjimkou tří sólistů. Soubor měl podle agentury TASS 186 členů, včetně devíti sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic.

Z českých umělců s Alexandrovci jako hosté vystupovali například Karel Gott, Helena Vondráčková, Lucie Bílá, Petr Kolář, Petra Janů, Aleš Brichta, Bára Basiková či houslový virtuos Pavel Šporcl. Nejbližší turné souboru v Česku je plánované na květen příštího roku. Vystoupení i přes tragédii zrušeno nebylo.