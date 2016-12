Kdo je Zemanův ‚pornoherec šířící cenzuru‘? Zástupce skupiny hájící evropské hodnoty

„Nepřál bych si, aby naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem a aby jakýsi pornoherec sestavoval seznam nepotřebných serverů,“ vzkázal Miloš Zeman občanům prostřednictvím televizní obrazovky na druhý svátek vánoční ze své pracovny v Lánech. V první části projevu hovořil patrně o chystaným vzniku centra určeného i pro boj s dezinformacemi v kyberprostoru.



Ve zbylé části projevu se pak, ač nejmenovitě, opřel do zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandy, který stojí za vznikem seznamu „proruských serverů“. Mezi desítkami z nich se vedle webu AC24, Sputnik CZ, Aeronet či Protiproud objevil také server Parlamentní listy. Think-tank Evropské hodnoty navíc ve své studii o českých dezinformačních webech označil prezidenta za trojského koně Ruska v informační válce.

Prezidentovy narážky na minulost

Sám Janda i proto nijak nerozporuje, že by Zeman mluvil o někom jiném než o něm. Už v minulosti se totiž proti jím zveřejněné studii ohrazoval se slovy o „kampani proti hlavě státu“. Zemanova narážka na pornografii se pak patrně vztahuje k videu s citlivým obsahem, které Janda natočil před více než šesti lety, teprve loni však začalo kolovat po internetu.



K označení „pornoherec“, jak jej nazval prezident Zeman, se Janda vyjadřovat nechce. Serveru Lidovky.cz však poskytl komentář ke zbylé části projevu týkající se seznamu dezinformačních webů. „Slova pana prezidenta jsou velmi zavádějící. Nikde nevoláme po cenzuře. Pouze poukazujeme na dezinformační projekty, které systematicky manipulují veřejnost. Nesnažíme se je ani umlčet ani zakázat,“ napsal v reakci na Zemanův projev jeho kritik a vedoucí programu Kremlin Watch Janda.

‚Nejsme v Číně ani v Rusku‘

„Cenzuru ve smyslu zakazování vydávání libovolného legálního obsahu neprosazujeme ani my, ani žádná česká státní instituce. Nejsme totiž v Rusku, nebo v Číně,“ ohradil se dále člen think-tanku Evropské hodnoty.

V již čtvrtém vánočním projevu prezident Zeman hovořil také o jarní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku, kterou považuje za významnou událost v oblasti ekonomické diplomacie. „Čína je největším zahraničním investorem v Německu, bylo by hloupé, abychom my nevyužívali obdobných příležitostí,“ řekl. Mimo to hlava státu vyzdvihla stav ekonomiky, růst platů i důchodů. Jako nepříznivý jev pak ale zmínil nízký objem veřejných investic, dotace na obnovitelné zdroje a některé sociální dávky.



Ohlas pak vzbudila také ta pasáž, v níž odmítl dobrovolné přijímání migrantů na území České republiky. Podle něj by to jen vytvářelo podhoubí pro teroristické útoky. Prezident také kritizoval současné vedení Evropské unie, které považuje za neschopné a byrokratické.

