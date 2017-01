Američtí špioni uvnitř FSB? Rusko zatklo bojovníky s kyberzločinem, viní je z velezrady

Michajlov pracoval jako specialista na kyberbezpečnost v FSB. V jeho Centru pro informační bezpečnost byl dokonce zástupcem ředitele. Podle zdrojů nezávislého ruského deníku Novaja Gazeta byl Michajlov s pytlem přes hlavu v prosinci odveden přímo ze setkání s dalšími agenty FSB v Moskvě.

S Centrem pro informační bezpečnost byly spojovány loňské útoky na americké volby, není však jasné, jestli s nimi má agentovo zadržení spojitost. Podle Novaje Gazety ano. Agent údajně čelí podezření ze spolupráce s americkou stranou. Měl prý představitelům USA poskytovat informace o Vladimiru Fomenkovi. Toho Američané vinili, že jeho společnost King Servers fungovala jako hlavní platforma, kterou využívali ruští hackeři pro útoky na volební počítačové systémy v amerických státech Arizona a Illinois, napsal web Rádia Svobodná Evropa. Na věc minulé září poukázala americká bezpečnostní firma ThreatConnect.

V ruské prokremelské televizi Cargrad se také objevily nepotvrzené informace, že Michajlov byl napojen na hackerskou skupinu Šaltaj-Boltaj patřící do globální sítě Anonymous. Proslavila se publikováním e-mailů prominentních ruských politiků a byznysmenů.

Zatčení Michajlova je vzácným případem, kdy se na veřejnost dostaly informace o nepokojích uvnitř FSB. Většinou si totiž kontrarozvědka bedlivě střeží informace týkající se vnitřní situace. Michajlov je od pádu Sovětského svazu jedním z nejvýše postavených ruských operativců, který je obviněn ze zrady. Pokud by se jeho vina potvrdila, šlo by o jeden z největších případů tohoto typu.

Celkem pět podezřelých

V rukou policie v prosinci skončil i Ruslan Stojanov, pracovník přední ruské vývojářské firmy Kaspersky Lab, která stojí za úspěšným antivirovým programem. Byl ředitelem divize vyšetřující kyberútoky. „Zatčení nemá žádnou spojitost s aktivitami a zájmy Kaspersky Lab,“ uvedla pro web Rádia Svobodná Evropa mluvčí firmy Maria Širokovová.

Podle profilu na sociální síti LinkedIn pracoval Stojanov v Kaspersky od roku 2012, před tím byl na počátku tisíciletí zaměstnancem ruského ministerstva vnitra specializovaným na boj s kyberzločinem.

Podle zpravodajské agentury RBC zadržela policie i dalšího člena Michajlovova oddělení FSB Dmitrije Dokučajeva. Měl být i přímým Michajlovovým podřízeným. V poutech měl v prosinci skončit ještě další dva neidentifikovaní podezřelí.

K žádné z informací kolem pětice zatčených se podle ruských zdrojů nechtěla kontrarozvědka FSB vyjadřovat.

Gesto dobré vůle pro USA

Podle západních expertů na kyberbezpečnost tyto případy ukazují na možné najímání hackerů do řad oficiálních bezpečnostních služeb, aby provedli útoky na americkou Demokratickou stranu v loňském létě, napsal americký list New York Times. Ruský Kommersant však pouze potvrdil, že oba muži byli zatčeni v souvislosti s vyšetřováním zločinného nabourání. Nespecifikoval však, čeho se to mělo týkat.

Podle New York Times může být zadržení agenta údajně zapojeného do nabourání amerických voleb gestem dobré vůle vstříc Spojeným státům, aby odvolaly sankce uvalené na FSB a ruskou vojenskou rozvědku GRU.

V jednom ze svých posledních příkazů exprezident Barack Obama veřejně obvinil z hackerských útoků Moskvu a jmenoval devět vysoce postavených představitelů a jiných subjektů spojených s FSB a GRU, na něž uvalil sankce.

Zprávy o sérii zatčení přišly nedlouho poté, co ruská média informovala o tom, že šéf Centra pro informační bezpečnost Andrej Gerasimov bude vyhozen kvůli problematické spolupráci s Kaspersky Lab. FSB se soukromou společností spolupracovala od roku 2013.