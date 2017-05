ANO vyzvalo ČSSD, ať vypoví koaliční smlouvu. Sobotka k tomu nevidí důvod

Ministr financí Andrej Babiš, premiér Bohuslav Sobotka a vicepremiér Pavel Bělobrádek. | foto: MAFRA - Dan Materna

PRAHA Hnutí ANO na koaličním jednání vyzvalo ČSSD, ať vypoví koaliční smlouvu, což sociální demokraté to odmítli, uvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Ministr financí Andrej Babiš (ANO) na jednání vyloučil, že by mohl rezignovat, hnutí ANO však současně přišlo se jménem možného nástupce, pokud by prezident vyhověl návrhu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na Babišovo odvolání, dodal Bělobrádek.

Zástupci hnutí ANO podle Bělobrádka v závěru schůzky konstatovali, že si musejí některé věci rozmyslet, mimo jiné to, zda si přejí pokračovat v současné koalici. Právě kvůli tomu se zatím nedospělo k dohodě na konkrétním termínu, kdy by se koaliční špičky měly znovu sejít. „Výsledkem je to, že žádná strana nechce vypovědět koaliční smlouvu,“ uvedl Bělobrádek. ANO podle něj sociální demokraty vyzvalo, ať smlouvu vypoví, ale Sobotka uvedl, že k tomu nevidí důvod. „A jestli chtějí oni, ať si ji vypoví,“ dodal na jednání podle šéfa lidovců Sobotka. Premiér také vyzval ANO, ať jméno případného Babišova nástupce pošle písemně, aby se s ním pak sešel, uvedl Bělobrádek. Odmítl potvrdit, zda jde o dosavadní náměstkyni ministra financí Alenu Schillerovou, o které se hovoří. „Jedno jméno tam padlo, nechci ho komentovat, protože mi to nepřísluší. Nicméně ze strany sociální demokracie přišlo, ať to přijde standardně písemně,“ uvedl vicepremiér. Bělobrádek znovu zopakoval, že debata o koaliční smlouvě v souvislosti s návrhem na odvolání Babiše není relevantní. „Prezident je povinen jednat podle ústavy bez dalších podmínek,“ řekl. Je také přesvědčen, že hlava státu by měla zůstat v Česku do vyřešení vládní krize, místo aby zamířila na cestu do Číny.